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الحريري يرفض عودة العلاقات اللبنانية السورية لمستواها الطبيعي

تاريخ النشر: 15/08/2018 - 08:24

الحريري يرفض عودة العلاقات اللبنانية السورية لمستواها الطبيعي
الحريري: من المستحيل أن أزور سورية (أرشيف)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

رفض رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري ء بشدة عودة العلاقات بين بلاده والنظام السوري.

وقال الحريري، في تصريحات صحفية أدلى بها قبيل اجتماع كتلة تيار "المستقبل"، الذي يترأسه، عقد في منزله وسط بيروت، إنه "ليس موافقا" على إعادة علاقات الحكومة اللبنانية مع نظيرتها السورية، مشددا على أن "هذا أمر لا نقاش فيه".

ودعا برلمانيون من حزب الله في أكثر من مناسبة، إلى ضرورة عودة العلاقات بين لبنان والنظام السوري.

وفي تعليقه على مطالبة بعض القوى السياسية إدراج مسألة إعادة العلاقات بين بيروت ودمشق إلى حالتها قبل الحرب السورية على البيان الوزاري كشرط لتشكيل الحكومة، صرح الحريري بحزم: "إذا كان الآخرون يصرون على عودة العلاقات اللبنانية السورية من باب معبر نصيب.. فعندها لن تتشكل الحكومة، وأقول هذا بكل صراحة".

وجدد الحريري موقفه من الموضوع ردا على تصريح وزير المال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، علي حسن خليل، من حركة "أمل" والذي قال مؤخرا إنه "ما دام معبر نصيب قد فتح فلا بد من الحكومة التي ستتشكل أن يتضمن بيانها الوزاري عودة العلاقات اللبنانية السورية".

وقبل أسبوعين قال الحريري: "من المستحيل أن أزور سورية، لا في وقت قريب ولا بعيد، حتى وإن انقلبت كل المعادلات، وإذا اقتضت مصلحة لبنان ذلك، فهندها تبحثون عن شخص غيري".

الحريري بطريقه لتولي رئاسة وزراء لبنان للمرة الثالثة
أصبح في حكم المؤكد أن يتم تكليف السياسي السني اللبناني سعد الحريري برئاسة الوزراء للمرة الثالثة، بعد أن فاز بتأييد أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال المشاورات الرسمية، اليوم الخميس، ومن المتوقع أن يبدأ المفاوضات بشأن تشكيل حكومة ائتلافية.
 

وتوترت العلاقات السياسية بين لبنان وسورية بعد اتهام الحريري النظام السوري بمقتل والده رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، الذي اغتيل بتفجير انتحاري في شباط/فبراير 2005.

وانقطعت العلاقات بشكل تام عقب اندلاع الحرب في سورية عام 2011، حيث توقف الاتصال بين الحكومتين منذ ذلك الحين، ما عدا وزراء حزب الله وحركة أمل.

وفيما يتعلق بموضوع الحكومة، أشار الحريري إلى أننا "ما زلنا نحتاج إلى بعض الوقت لنصل إلى صيغة نهائية للحكومة".

وفي هذا الصدد أضاف: "صحيح أن لا تقدم حتى الآن، ولكن لم يعد هناك توتر بين الفرقاء".

ولفت إلى أن "بعض الفرقاء متمسكون بشروطهم، لكن كل فريق يتنازل بعض الشيء"، موضحا أن "علينا أن نشكل حكومة جامعة ووفاق وطني وكل فريق يشارك بحسب اتفاقنا السياسي معه".

وأكد رئيس الحكومة المكلف أنه لا دخل للوضع الإقليمي بتعثر ولادة الحكومة، مشيرا إلى أن هذا في الواقع "فشل لبناني" بحت.

وشدد على أن "العلاقة مع السعودية مميزة وممتازة وهم (السعوديون) حريصون على تسريع تشكيل الحكومة".

وكلف الرئيس اللبناني ميشيل عون في أيار/مايو الماضي، الحريري بتشكيل حكومة جديدة بعد إجراء الانتخابات البرلمانية.

وأعلن الحريري مؤخرا أن "المشاكل التي تواجه تشكيل الحكومة مفتعلة من كل من يضع إعاقات ضد تشكيلها"، دون تفاصيل.

ويعود تأخر إعلان تشكيل الحكومة الذي تسبب في مصاعب اقتصادية وسياسية للبنان، إلى مطالب القوى السياسية بتمثيل أكبر داخل الحكومة.

 


#لبنان
#سعد الحريري
#نظام الأسد
#سورية
#حزب الله
#تشكيل الحكومة
#تيار المستقبل

من عرب 48

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