المغرب: مصرع 6 على الأقل في انحرافِ قطارٍ عن سكّته

لقي، اليوم الثلاثاء، 6 أشخاص مغاربة على الأقل مصارعهم، وأُصيب عشرات، في انحرافِ قطار عن القضبان قرب الرباط، بحسب ما أكدت "الأناضول".
وأوضح مسؤولٌ بالسكك الحديدية مقتل 4 أشخاص، إلا أن مسؤولا آخر قال إن عدد الأشخاص الذين قد يكونون لقيوا مصارعهم، يصل إلى 8، وإن 80 أصيبوا في الحادث الذي وقع في بلدة سيدي بوقنادل القريبة من العاصمة.
وتناقلَ ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصورًا تُظهر خروجَ القطار عن سكته، وانقلاب بعض العربات، في حين يعمل بعض المواطنين على مساعدة العالقين.
عشرات القتلى والجرحى جراء انقلاب قطار في #المغرب#أخبار_الآن pic.twitter.com/vSH0fh4GZE— Akhbar | أخبار الآن (@akhbar) October 16, 2018
ولم تُعرف بعد أسباب انحراف القطار عن سكته، وسط سكوت شركة السكك الحديدية المملوكة للدولة، التي لم تُصدر أي بيان حتى الآن.
وأشارت مصادرُ إعلامية، إلى أن السلطات المحلية توجهت إلى مكان الحادثة، من أجل الإشراف على نقل الموتى، وإعادة سكة القطار إلى حالتها العادية، كما أنها فتحت تحقيقًا بهدف تحديد الأسباب والحيثيات المتعلقة بالحادث.
اقرأ/ي أيضًا | المغرب: توترات بين أحزاب الأغلبية وتعديل حكومي محتمل
تعليقات Facebook