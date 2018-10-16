المغرب: مصرع 6 على الأقل في انحرافِ قطارٍ عن سكّته

لقي، اليوم الثلاثاء، 6 أشخاص مغاربة على الأقل مصارعهم، وأُصيب عشرات، في انحرافِ قطار عن القضبان قرب الرباط، بحسب ما أكدت "الأناضول".

وأوضح مسؤولٌ بالسكك الحديدية مقتل 4 أشخاص، إلا أن مسؤولا آخر قال إن عدد الأشخاص الذين قد يكونون لقيوا مصارعهم، يصل إلى 8، وإن 80 أصيبوا في الحادث الذي وقع في بلدة سيدي بوقنادل القريبة من العاصمة.

من موقع الحادث (تويتر)

وتناقلَ ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصورًا تُظهر خروجَ القطار عن سكته، وانقلاب بعض العربات، في حين يعمل بعض المواطنين على مساعدة العالقين.

ولم تُعرف بعد أسباب انحراف القطار عن سكته، وسط سكوت شركة السكك الحديدية المملوكة للدولة، التي لم تُصدر أي بيان حتى الآن.

وأشارت مصادرُ إعلامية، إلى أن السلطات المحلية توجهت إلى مكان الحادثة، من أجل الإشراف على نقل الموتى، وإعادة سكة القطار إلى حالتها العادية، كما أنها فتحت تحقيقًا بهدف تحديد الأسباب والحيثيات المتعلقة بالحادث.