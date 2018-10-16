"لبان" يودي بحياة يمنيين وعماني ويصيب 33 آخرين

قالت الأمم المتحدة ومصادر يمنية وعمانية إن ثلاثة أشخاص، على الأقل، لقوا مصارعهم، وأصيب 33 آخرون بإصابات متفاوتة، جراء العاصفة المدارية "لبان".

وأعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) مصرع شخصين، وإصابة 33 آخرين في محافظة المهرة اليمنية بسبب السيول.

وكان الدفاع المدني العماني قد أعلن، الإثنين، مصرع عماني جرفته المياه في واد في ظفار.

وفي اليمن، نقلت وكالة الأنباء "سبأ" عن محافظ المهرة، راجح باكريت، إعلانه المحافظة "منكوبة جراء السيول المتدفقة إثر العاصفة المدارية لبان التي ضربتها، وتسببت بخسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة".

وأكد باكريت أن "الوضع كارثي في المحافظة، ويفوق إمكانيات السلطة المحلية المتواضعة"، داعيا إلى تقديم لدعم والمساعدة.

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد تطرق، مساء الإثنين، عند إقالته لرئيس حكومته، أحمد عبيد بن دغر إلى "فشل" الحكومة " في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة كارثة الإعصار لبان بمحافظة المهرة، وما أصاب أبناء المهرة جراء هذه الكارثة دون تحرك فعلي من الحكومة".

يذكر أنه في أيار/مايو الماضي، أسفر الإعصار "ميكونو" الذي اجتاح جزيرة سقطرى اليمنية، وجنوب غرب سلطنة عمان، عن وفاة 11 شخصا على الأقل.

وتسبب الإعصار بعزل أجزاء من جزيرة سقطرى في اليمن ما دفع السلطات إلى اعتبار الجزيرة منطقة منكوبة.