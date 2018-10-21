رواية السعودية غير مُقنعة: مُطالَبة دولية بعرض الحقائق وإردوغان يكشف التفاصيل الثلاثاء

وصلت سيارة تابعة للقنصلية السعودية، مساء اليوم الأحد، إلى مدخل مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول، وتم إنزال 3 صناديق سوداء كبيرة مُرقَّمَة، مكتوب عليها باللغة الإنجليزية "شخصي"، بحسب ما أفادت "الأناضول".

ونُقِلت الصناديق الثلاثة التي لم يتضح ما بداخلها، إلى داخل القنصلية، في حين بقيت السيارة في الخارج.

القنصلية السعودية في إسطنبول (أ ب)

بريطانيا وفرنسا وألمانيا تُطالب السعودية بكشف الحقائق

أصدرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، اليوم الأحد، بيانًا مشتركًا، طالبت فيه السعوديةَ تقديمَ حقائق "تكون مُقنعة" تدعم روايتها لما حدث للصحافيّ جمال خاشقجي، الذي قُتِل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وقالت الدول في بيانها إن "لا شيء يمكن أن يبرر هذا القتل وندين ذلك بأشد العبارات الممكنة"، مُضيفةً أنه "لا تزال هناك حاجة ملحة لتوضيح ما حدث بالضبط (...) أبعد من الفرضيات التي أثارها التحقيق السعودي حتى الآن، التي تحتاج إلى حقائق تدعمها لتكون مقنعة".

وقالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إن بلادها لا يمكن أن تصدّر الأسلحة للسعودية، في ظل الظروف الحالية.

إردوغان: سأخوضُ في تفاصيل مقتل خاشجقي الثلاثاء

إردوغان (أ ب)

وفي أعقاب الإعلان السعودي عن مقتل خاشقجي في القنصلية بإسطنبول، والذي جاء الليلة قبل الماضية، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الأحد، خلال كلمة ألقاها بحفل افتتاح خط جديد لمترو الأنفاق في إسطنبول، أنه سيتحدث "بشكل مختلف"، الثلاثاء المقبل، عن تفاصيل تتعلق بمقتل خاشجقي.

وقال إردوغان: "لماذا جاء 15 شخصا إلى هنا؟ (حيث تواجدوا بالقنصلية بالتزامن مع تواجد خاشقجي)، ولماذا تم اعتقال 18 (في السعودية على خلفية القضية)؟ ينبغي الإفصاح عن جميع تفاصيل هذه الأمور"، مُشيرًا إلى أنه سيُدلي بتصريحاته حول قضية مقتل خاشقجي خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" الثلاثاء.

وزيرُ الخارجية السعودي: مقتلُ خاشقجي خطأ جسيم

عادل الجبير (أرشيفية)

بدوره، أوضح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الأحد،أن مقتلَ خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول كان "خطأ كبيرا وجسيما" ووعد أسرة خاشقجي بمعاقبة المسؤولين.

ونقلت "فوكس نيوز" عن الجبير قوله: "هذا خطأ فظيع. هذه مأساة مروعة. نقدم تعازينا لهم (لعائلة خاشقجي). نشعر بألمهم (...) للأسف ارتكب خطأ كبير وجسيم وأؤكد لهم أن المسؤولين سيحاسبون على هذا".

سيناتور أميركيّ: السعودية "فقدت مصداقيتها"

بوب كوركر (الأناضول)

وبيّن السيناتور الجمهوري البارز، بوب كوركر، خلال مشاركته في برنامج "ستيت أوف ذا يونيون" على شبكة CNN الأميركية، اليوم الأحد، أن السعودية "فقدت كامل مصداقيتها" في التفسيرات التي قدمتها بشأن ظروف مقتل الصحفي جمال خاشقجي، مُشيرًا إلى أنه يعتقد أن "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وجّه عملية تم فيها قتل خاشقجي عن عمد".

وأضاف كوركر الذي يترأس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أنه "ينبغي على الولايات المتحدة معاقبة ولي العهد السعودي إذا خلص التحقيق إلى أنه وراء مقتل خاشقجي"، مبيّنًا أنه "إذا اغتال ولي العهد هذا الصحفي فإنه تجاوز الخطوط".

أكبرُ مجموعة مالية باليابان تنسحب من "دافوس الصحراء"

واستمرّت الانسحابات المُتتالية من مؤتمر "دافوس الصّحراء"، بسبب قضة خاشقجي التي ألقت بظلالها على الجانب الاقتصادي كما السياسي، وشكّلت آخر هذه الانسحابات ضربةً مُوجعة بالنسبة للسعودية، لا سيّما أن الحديث يدور عن مجموعة "ميتسوبيشي يو إف جي"، أكبر مجموعة مالية في اليابان، والتي أعلن رئيسُها التنفيذي كانيتسوغو مايك، انسحابه من مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"، الذي ينطلق في العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء المقبل.

وأصدرت المجموعة بيانًا قالت فيه إن القرار تم اتخاذه "بعد تقييم الظروف بشكل شامل"، حسبما نقل موقع "يورونيوز" الأوروبي.

ووفق صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، فإنه تم اختيار إيتشي يوشيكاوا، نائب رئيس المجموعة المالية، لحضور المؤتمر بدلا من رئيسها التنفيذي، مايك، الذي كان سيُلقي كلمة أثناء مشاركته في المؤتمر.

المصادر: "الأناضول، رويترز، يورونيوز، CNN"