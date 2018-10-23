سارعت غالبية الأنظمة والجهات العربية المختلفة، خلال الأسبوعين الماضيين، إلى التضامن مع الموقف السعودي الرسمية من قضية اغتيال الصحافي، جمال خاشقجي، رغم الإجماع العالمي بأن الرواية تشوبها "أخطاء"، وقبل التأكد من تفاصيل الجريمة المُسربة تفاصيلها، انضم اليوم الثلاثاء، رئيس الحكومة اللبناني، سعد الحريري، إلى سرب الـ"مُهللين" للسعودية.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، أصدر الحريري موقفا من مكتبه الإعلامي اليوم، أعلن فيه أن "توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، من شأنها أن تضع الأمور في نصابها الصحيح، وتساهم في رد الحملات المغرضة التي تتعرض لها المملكة".

وجاءت تصريحات الحريري المؤيدة أيضا لأقوى رجل في السعودية، ولي العهد، محمد بن سلمان، في صراعه لتبرئة نفسه من اغتيال خاشقجي، رغم أن الأول احتجزه العام الماضي ضمن حملته ضد "الفساد".

وكانت وكالة الأنباء "رويترز" البريطانية، أكدت في وقت سابق من هذا العام، أن الحريري الذي أعلن استقالته من منصبه في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، من السعودية، احتُجز بالفعل من قبل بن سلمان الذي أجبره على تلك التصريحات.

ورغم نفي الحريري لتعرضه للاحتجاز، وعودته للبلاد، إلا أن ثمانية دبلوماسيين سعوديين وعرب وغربيين، شددوا على أن سعود القحطاني، المتورط أيضا في اغتيال خاشقجي، أشرف على التحقيق الذي أُهين فيه الحريري كلاميا وتعرض للضرب أيضا.