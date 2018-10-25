الأردن: مصرع 10 أشخاص بسيول بمنطقة البحر الميت

ارتفع عدد الوفيات في حادثة سيول البحر الميت في الأردن إلى عشر وفيات و22 مصابًا بينهم طلبة رحلة مدرسية ومواطنون. وقالت مصادر الدفاع المدني إن العدد قابل للارتفاع لوجود عدد من المفقودين نتيجة انجرافهم من السيول في منطقة البحر الميت، فيما تستمر عمليات البحث والإنقاذ من قبل كافة الأجهزة المعنية.

وأشارت حصيلة سابقة إلى أن 7 أشخاص لقوا مصرعهم، بعد أن داهمت السيول المفاجئة منطقة البحر الميت جراء الأمطار الغزيرة، عصر اليوم، الخميس. ونقل موقع صحيفة "الغد" الأردنية الإلكتروني عن مصادر في الدفاع المدني قولها إنه تم نقل قسم منهم إلى المستشفى.

وقال المصدر في الدفاع المدني إنه تم إنقاذ 11 شخصًا، بينهم أطفال ووصفت حالتهم بالمتوسطة والبليغة، مع احتمالية وجود مزيد من الوفيات.

مقطع فيديو لعملية إنقاذ أحد الأطفال الذين جرفت سيول #البحر_الميت حافلتهم المدرسية في #الأردن، بحسب ما تناقلته وسائل إعلام أردنية pic.twitter.com/EfW7gBhZib — 24.ae (@20fourMedia) October 25, 2018

وتحاول كوادر الدفاع المدني إنقاذ وإخلاء 16 عالقا دون معرفة حالتهم حتى الآن، بحسب ما صرحت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام والناطقة الرسمية باسم الحكومة، جمانة غنيمات.

ووصل رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، الى منطقة البحر الميت للوقوف ميدانيًّا على جهود إنقاذ طلبة مدرسة ومعلمين ومواطنين داهمتهم السيول.

وأوعز الرزاز إلى كافة الأجهزة المدنية والعسكرية بالتحرك الفوري إلى الموقع ومتابعة الحادث ميدانيا، حيث يتواجد حاليا وزير الأشغال العامة والإسكان ومدير عام الدفاع المدني في موقع الحادث لمتابعة جهود الإنقاذ والبحث عن المفقودين. وتم إرسال طائرات هيلوكبتر وتحريك آليات من وزارات البلديات والأشغال العامة وشركة البوتاس العربية للتعامل مع الحادث.