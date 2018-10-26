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الأردن: مصرع 20 بالسيول ومواصلة البحث عن مفقودين

تاريخ النشر: 26/10/2018 - 10:43

الأردن: مصرع 20 بالسيول ومواصلة البحث عن مفقودين
من الموقع حيث جرفت السيول حافلة الطلاب (أ ب)
عرب ٤٨

في آخر حصيلة رسمية أعلنت عنها السلطات الأردنية، ارتفعت، اليوم الجمعة، حصيلة ضحايا السيول العارمة التي ضربت منطقة البحر الميت، غربي الأردن، إلى 20 قتيلا و35 مصابا.

جاء ذلك وفق ما أعلنه الدفاع المدني الأردني، في بيان، أشار فيه إلى أن عمليات البحث مستمرة عن مفقودين في موقع الحادث.

من ضحايا السيول في الأردن، أطفال الرحلة المدرسية

كما لفت إلى انهيار جسر في منطقة البحر الميت وإغلاق الطريق من الجانبين.

وكانت آخر إحصائية تشير إلى سقوط 19 قتيلا و34 مصابا جراء السيول بالمنطقة.

من جهة أخرى، أعلن الديوان الملكي الأردني الحداد 3 أيام على أرواح الطلبة والمواطنين الذين قضوا في "الحادث الأليم بمنطقة البحر الميت بعد أن داهمتهم السيول".

وضربت مناطق في الأردن، أمس الخميس، سيول عارمة نجمت عن سقوط أمطار بغزارة ما أدى إلى تدفق المياه في عدة وديان بشكل مفاجئ.

وأكدت المتحدثة باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، أن "أجهزة الدولة تستخدم كافة الإمكانيات المتاحة لإنقاذ العالقين وإيجاد المفقودين في حادثة البحر الميت".

من ناحية أخرى، ألغى عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، زيارة كانت مقررة إلى البحرين غدا الجمعة، "لمتابعة تداعيات سيول البحر الميت"، حسب بيان للديوان الملكي، تلقت الأناضول نسخة منه.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#السلطات الأردنية
#سيول
#البحر الميت

الأردن: مصرع 20 بالسيول ومواصلة البحث عن مفقودين

الأردن: مصرع 20 بالسيول ومواصلة البحث عن مفقودين

من عرب 48

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