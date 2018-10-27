وزير عماني: مسقط تسعى لتقارب إسرائيلي فلسطيني

قال الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان، يوسف بن علوي بن عبد الله، اليوم السبت، إن السلطنة تطرح أفكارا لمساعدة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على التقارب، لكنها لا تلعب دور الوسيط.

وأضاف الوزير العماني خلال قمة أمنية في البحرين بعد يوم من زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لسلطنة عمان إن بلاده تعتمد على الولايات المتحدة ومساعي رئيسها دونالد ترامب في العمل باتجاه "صفقة القرن"، مشيرا إلى ما يسمى "عملية السلام" في الشرق الأوسط.

وعلى صلة، أعرب وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، عن دعمه لدور سلطنة عمان في محاولة إقرار السلام الفلسطيني الإسرائيلي.

وفي المقابل، قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن بلاده ترى أن "عملية السلام" هي مفتاح تطبيع العلاقات مع إسرائيل.