دعوةٌ لإشراك خبراء دوليين بتحقيقات مقتل خاشقجي

أصدرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ميشيل باشيليت، اليوم الثلاثاء، بيانًا دعت من خلاله إلى إشراك خبراء دوليين مستقلين في تحقيقات مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول".

المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت (الأناضول)

وحثّت باشيليت السلطات السعودية، على الكشف عن مكان جثمان خاشقجي دون مُماطلات.

وأكدت على أهمية إشراك خبراء دوليين في التحقيق، وأن تكون لهم إمكانية الوصول إلى كافة الأدلة والشهود، مُشيرةً إلى أن تشريح الجثة؛ أحد العناصر الأساسية للتحقيق في الجريمة.

ورحّبت بالخطوات التي اتخذتها السلطات التركية والسعودية للتحقيق مع الأشخاص الذين وردت أسماؤُهم في الجريمة التي صارت بمثبة قضية رأي عالمي.





