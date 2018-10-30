  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

دعوةٌ لإشراك خبراء دوليين بتحقيقات مقتل خاشقجي

تاريخ النشر: 30/10/2018 - 21:15

دعوةٌ لإشراك خبراء دوليين بتحقيقات مقتل خاشقجي
(أ ب)
عرب ٤٨

أصدرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ميشيل باشيليت، اليوم الثلاثاء، بيانًا دعت من خلاله إلى إشراك خبراء دوليين مستقلين في تحقيقات مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول".

المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت (الأناضول)

وحثّت باشيليت السلطات السعودية، على الكشف عن مكان جثمان خاشقجي دون مُماطلات.

وأكدت على أهمية إشراك خبراء دوليين في التحقيق، وأن تكون لهم إمكانية الوصول إلى كافة الأدلة والشهود، مُشيرةً إلى أن تشريح الجثة؛ أحد العناصر الأساسية للتحقيق في الجريمة.

ورحّبت بالخطوات التي اتخذتها السلطات التركية والسعودية للتحقيق مع الأشخاص الذين وردت أسماؤُهم في الجريمة التي صارت بمثبة قضية رأي عالمي.



 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#خاشقجي
#الأناضول
#إسطنبول
#تحقيقات

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

قضية خاشقجي: جامعات أميركية تعيد النظر بالعلاقات مع السعودية
قضية خاشقجي: جامعات أميركية تعيد النظر بالعلاقات مع السعودية

2018-10-30

اتفاق على بدء إعادة لاجئي الروهنغيا والأمم المتحدة تنأى بنفسها
اتفاق على بدء إعادة لاجئي الروهنغيا والأمم المتحدة تنأى بنفسها

2018-10-30

الأمم المُتّحدة: عراقيل النظام تُؤجل إدخال المساعدات لمخيم الركبان
الأمم المُتّحدة: عراقيل النظام تُؤجل إدخال المساعدات لمخيم الركبان

2018-10-30

الأكثر قراءة

#زيارة ريغيف للإمارات:

#زيارة ريغيف للإمارات: "غبشوا الجزء الذي يعتبرونه عورة في الصورة"

2018-10-29
إحياء الذكرى الـ62 لمجزرة كفر قاسم

إحياء الذكرى الـ62 لمجزرة كفر قاسم

2018-10-29
خط

خط "ديمونا- يروحام" لتهجير قرية رخمة ومصادرة 3600 دونم

2018-10-29
إسرائيل قصفت في سورية إرسالية سلاح إيرانية إلى حزب الله

إسرائيل قصفت في سورية إرسالية سلاح إيرانية إلى حزب الله

2018-10-29

"الرئيس البرازيلي المنتخب سيعمل على نقل سفارة بلاده إلى القدس"

2018-10-29