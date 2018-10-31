الأردن: مقتلُ الكاتبة أمل منصور زوجة الكاتب الفلسطيني الراحل خيري منصور

أكدت مصادرُ إعلامية، مقتلَ الكاتبة أمل منصور (69 عامًا)، زوجة الكاتب الفلسطيني الراحل خيري منصور، اليوم الأربعاء، في جريمة طعن.

وأفادت مصادر مُقرّبة من العائلة، بأن عاملةَ المنزل الأوغندية، طعنت أمل في منزلها، في ضاحية الرشيد في العاصمة الأردنية عمان، لسبب لم يُعرف بعد، إلا أنه لا تأكيدَ رسميًا حتى الآن حول ذلك.

ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن العاملةَ الأوغندية، توجّهت للمطار لتُغادر الأردن بصورة مٌفاجئة، إلا أن موظفي الجوازات في المطار طلبوا منها إبراز موافقة مُشغلها، فما كان منها إلا أن أعطتهم رقم هاتف المنزل، الذي لم يُجِب أحد فيه على اتصالات الموظفين، ما أثار شكوكهم.

وتواصلَ الموظفون عن طريق الجهات المُختصة، مع ابن منال منصور، الذي أبدى استغرابه من الرحيل المُفاجئ لمُدبّرة المنزل التي عملت فيه لما يزيد عن 13 عامًا.

وفور تلقّيه الاتصال، توجّه الابن إلى المنزل ليرى أمه جثة هامدة، ما يُشير إلى تورُّط المُدبرة بمقتلها.

وأوقفت السلطات المدبرة، ومنعتها من السفر، لغاية استكمال الإجراءات القانونية وفتح تحقيق شامل في الجريمة.

يُذكرُ أن الكاتبة أمل منصور، وُلدت عام 1950 في طولكرم، حيث وُلد أيضا زوجها خيري منصور، الذ ي توفي قبل نحو شهر عن عمر 73 عاما.