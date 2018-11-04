  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

طلب إسرائيلي للأردن لمفاوضات جديدة حول الباقورة والغمر

تاريخ النشر: 04/11/2018 - 15:00

طلب إسرائيلي للأردن لمفاوضات جديدة حول الباقورة والغمر
تمديد العمل بملحقي "الباقورة" و"الغمر" (أ.ب)
عرب ٤٨ ووكالات

سلمت وزارة الخارجية الإسرائيلية الأردن رسالة رسمية طلبت من خلالها عمان الشروع في مفاوضات جديدة بخصوص إمكانية تمديد العمل بملحقي "الباقورة" و"الغمر" وتأجير الأراضي للجانب الإسرائيلي، بحسب تقارير إعلامية عربية بما فيها صحيفة "العربي الجديد" و"الحياة" اللندنية.

يأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من القرار الأردني الذي أعلنه الملك عبد الله الثاني، بإنهاء العمل بالملحقين من اتفاقية السلام.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصدر حكومي أردني رفيع المستوى قوله إن "عمان تلقت طلبا رسميا من إسرائيل للتشاور بملف الباقورة والغمر. وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الحكومة الأردنية تلقت، منذ عدة أيام، الطلب الإسرائيلي، مشيرا إلى أن هناك بنودا في الاتفاقية سيتم التشاور حولها، وأن الأردن لن يتراجع عن قراره بإنهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر.

وأتى الكشف عن الطلب الإسرائيلي، بالتزامن مع ما نشر في الجريدة الرسمية، حيال قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 21-10-2018، المتضمن الموافقة على إخطار الحكومة الإسرائيلية بإنهاء العمل بكل من ملحقي الباقورة والغمر من معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل، ليصبح ساري المفعول قانونيا.

وطلبت إسرائيل من الأردن تمديد حق الانتفاع من أراضي الباقورة والغمر، وذلك بعد انتهاء مدة الانتفاع الممنوحة بموجب ملاحق اتفاقية السلام وادي عرابة الموقعة في العام 1994، بواقع 25 عاما انتهت الشهر الماضي.

ووفقا للمصدر الأردني، فإن وزارة الخارجية الأردنية، تلقت في الأسبوع الماضي، عبر رسالة رسمية من إسرائيل طلبا يقضي بالشروع في مفاوضات جديدة حول تمديد تأجير الأراضي في الباقورة والغمر.

ويلتزم الجانب الأردني إلى الآن بإنهاء حق الانتفاع الإسرائيلي من أراض تحت السيادة الأردنية، على الرغم أن طلب التشاور الإسرائيلي مضمون بقانون معاهدة السلام، مع تشديد الجانب الأردني أن قرار الأردن وطني مستقل محصن بالقانون وبحدود التشاور وبرغبة الطرفين.

وكان الملك عبد الله الثاني قد أعلن في 21 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إن الأردن قرر إنهاء الملحقين اللذين سمحا لإسرائيل باستخدام أراضي الباقورة والغمر.

وأضاف أنه تم إعلام إسرائيل بالقرار الأردني بإنهاء العمل بملحقي اتفاقية السلام. وقال إن "الباقورة والغمر أراض أردنية وستبقى أردنية، ونحن نمارس سيادتنا بالكامل على أراضينا".

وكتب عبد الله الثاني على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام، انطلاقاً من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين".

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#الباقورة
#الغمر
#الأردن
#إسرائيل
#وادي عرابة
#الملك عبد الله الثاني

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

هاتف خاشقجي يربك ويرعب فريق الاغتيال
هاتف خاشقجي يربك ويرعب فريق الاغتيال

2018-11-04

مجموعة مصرية تعمل من أجل معتقلي الرأي تجمد عملها
مجموعة مصرية تعمل من أجل معتقلي الرأي تجمد عملها

2018-11-04

الأمن المصري يقتل 19 شخصا بزعم ضلوعهم بهجوم المنيا
الأمن المصري يقتل 19 شخصا بزعم ضلوعهم بهجوم المنيا

2018-11-04

الأكثر قراءة

عنف الانتخابات: جريح بجسر الزرقاء وقنابل بأبو سنان وجولس وحريق بطوبا

عنف الانتخابات: جريح بجسر الزرقاء وقنابل بأبو سنان وجولس وحريق بطوبا

2018-11-03
حالة الطقس: انخفاض درجات الحرارة واحتمال سقوط أمطار حتى الخميس

حالة الطقس: انخفاض درجات الحرارة واحتمال سقوط أمطار حتى الخميس

2018-11-03
أم الفحم: مقتل محمود محاجنة في جريمة إطلاق نار

أم الفحم: مقتل محمود محاجنة في جريمة إطلاق نار

2018-11-03
ملامح خطّة إدري: المزيد من أفراد الشرطة داخل المدن والقرى العربية

ملامح خطّة إدري: المزيد من أفراد الشرطة داخل المدن والقرى العربية

2018-11-03
قافلة المهاجرين هذه لم تنشأ من العدم

قافلة المهاجرين هذه لم تنشأ من العدم

2018-11-03