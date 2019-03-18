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احتجاجات جديدة بالسودان تدعو لرحيل عمر البشير

تاريخ النشر: 18/03/2019 - 16:16

احتجاجات جديدة بالسودان تدعو لرحيل عمر البشير
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

تجددت الاحتجاجات في السودان، اليوم الإثنين، حيث خرج عشرات المتظاهرين السودانيين في شوارع العاصمة، وهتفوا بشعارات "حرية، سلام، عدالة"، بحسب ما ذكر شهود عيان، فيما تدخل الاحتجاجات ضد حكم الرئيس عمر البشير شهرها الرابع.

واندلعت قبل ثلاثة أشهر في 19 كانون الأول/ديسمبر، الاحتجاجات في السودان بسبب ارتفاع معدل التضخم، وتحولت منذ ذلك الحين إلى تظاهرات ضد حكم البشير المستمر منذ ثلاثين عاما، طالب المشاركون فيها بتنحيه.

وخرج متظاهرون إلى حي بري شمال الخرطوم وفي منطقة شارع الستين، بحسب شهود عيان.

وقال شاهد عيان ان المحتجين "هتفوا حرية سلام عدالة" في إشارة إلى الشعار الذي أصبح رمزا للحركة ضد حكم البشير.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في شارع الستين، فيما جرى احتجاج في كلية في إحدى مناطق الخرطوم.

وهتف المتظاهرون "من قتل شهداءنا؟" أثناء تجمعهم في منطقة شارع الستين، بحسب ما أفاد شاهد عيان لوكالة فرانس برس.

ولمواجهة استمرار الاحتجاجات، أعلن البشير (75 عاما)، في 22 شباط/فبراير حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد.

وتفيد حصيلة رسمية، أن 31 شخصا قتلوا منذ 19 كانون الأول/ديسمبر. لكن منظمة هيومن رايتس ووتش أشارت إلى سقوط 51 قتيلا.

ويواجه السودان الذي اقتُطعت ثلاثة أرباع احتياطاته النفطية منذ استقلال جنوب السودان في 2011، تضخما يناهز 70% سنويا، كما يواجه نقصا كبيرا في العملات الأجنبية. ويعاني السودانيون منذ سنوات بسبب المشاكل المالية التي تعاني منها البلاد.

 

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#السودان
#عمر البشير
#مظاهرات
#احتجاجات

من عرب 48

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