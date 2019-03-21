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الخرطوم تواصل التظاهر مطالبة بتنحي البشير

تاريخ النشر: 21/03/2019 - 17:05

الخرطوم تواصل التظاهر مطالبة بتنحي البشير
(فيسبوك)
عرب ٤٨/ وكالات

تجددت الاحتجاجات، اليوم الخميس، في العاصمة السودانية ومدينتين أخريين، للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، استجابة لدعوة تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة.

وخرج متظاهرون في عدد من أحياء الخرطوم، وشوارعها الرئيسية، ومدينتي الأبيض (جنوب) والقضارف (شرق)، يطالبون بإسقاط النظام، وفق شهود عيان وأحزاب معارضة.

وأفاد شهود عيان، بأن الشرطة والقوات الأمنية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات المتظاهرين في شارع الستين، الذي يعتبر أحد الشوارع الرئيسية شرقي العاصمة.

وحسب نشرة لـ"حزب البعث السوداني" المعارض، فإن متظاهرين خرجوا في أحياء "جبرة"، و"السلمة"، و"الامتداد" جنوبي الخرطوم، وأضاف الحزب أن متظاهرين خرجوا بمدينة الأبيض (جنوب) للمطالبة بتنحي البشير.

كما نشر "حزب المؤتمر السوداني" المعارض عبر صفحته على "فيسبوك"، صورا ومقاطع فيديو لتظاهرات في عدد من أحياء الخرطوم، وأفاد الحزب بأن مظاهرات خرجت كذلك في مدينة القضارف، شرقي السودان.

وسبق أن دعا كل من تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة، إلى التظاهر الخميس، للمطالبة بتنحي البشير، وإسقاط النظام.

ومنذ 19 كانون الأول/ ديسمبر، تشهد البلاد احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي البشير، أسفر قمعها عن 32 قتيلا وفق آخر إحصائية رسمية. فيما قالت منظمة العفو الدولية في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي إن عدد القتلى 51.

 

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#السودان
#البشير
#العاصمة السودانية

الخرطوم تواصل التظاهر مطالبة بتنحي البشير

من عرب 48

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