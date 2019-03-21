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غرق العشرات بانقلاب عبارة في نهر دجلة بالعراق

تاريخ النشر: 21/03/2019 - 16:12

غرق العشرات بانقلاب عبارة في نهر دجلة بالعراق
غرق عبارة كان على متنها أكثر من 100 شخص (مواقع التواصل)
عرب ٤٨ / وكالات

لقي 60 شخصا مصرعهم غرقا، اليوم الخميس، إثر غرق عبارة بنهر دجلة في مدينة الموصل بالعراق، حيث كان على متنها أكثر من 100 شخص. واعتقلت قوات الأمن الموظفين المشغلين للعبارة.

وهرعت قوات الدفاع المدني والإسعاف إلى موقع الحادث، فيما أغلقت الأجهزة الأمنية الطرقات المؤدية إلى موقع الحادث لتسهيل حركة الطوارئ.

وأعلن مسؤول في وزارة الداخلية العراقية في   وفاة 60 شخصا على الأقل، وأوضح المسؤول قائلا "انتشلت فرق الدفاع المدني 45 شخصا توفوا إثر غرق عبارة تقل عائلات وأطفال إلى المدينة السياحية الواقعة في غابات الموصل، للمشاركة في احتفالات عيد النوروز الذي يصادف اليوم".

وقالت وسائل إعلام عراقية إن، عبارة خاصة بالجزيرة السياحية في الموصل، انقلبت في نهر دجلة، وغرق العديد من الأشخاص أغلبهم من النساء والأطفال، فيما تحاول الشرطة النهرية إنقاذهم.

وأفاد المرصد العراقي عن وصول عدد الضحايا إلى 60 شخصا على الأقل في غرق عبارة دجلة.

وعزت إدارة الجزيرة، غرق العبارة إلى "انقطاع سلك مثبت بأحد الأعمدة المسؤولة عن سحب وتثبيت العبارة ما أدى إلى غرقها".

 

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

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غرق العشرات بانقلاب عبارة في نهر دجلة بالعراق

غرق العشرات بانقلاب عبارة في نهر دجلة بالعراق

من عرب 48

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