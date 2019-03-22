غاز_العدو_احتلال: أردنيون بمظاهرة تندد باتفاقية الغاز مع إسرائيل

عرب ٤٨/ أ ب

خرج الأردنيون اليوم بعد صلاة الجمعة في مسيرة في شوارع وسط العاصمة عمان، احتجاجا على اتفاق للغاز بقيمة عشرة مليارات دولار مع الكيان الصهيوني.

كما ودعا المتظاهرون الحكومة والبرلمان أيضا إلى إلغاء معاهدة السلام المبرمة مع إسرائيل في هتافاتهم.

والجهة التي نظمت المسيرة يطلق عليها "الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني"، بمشاركة عدد من الأحزاب السياسية المعارضة لمعاهدة السلام المبرمة بين الأردن وإسرائيل عام 1994.

من مسيرة وسط البلد لرفض اتفاقية الغاز، تزامناً مع ذكرى معركة الكرامة..#غاز_العدو_احتلال pic.twitter.com/BIz3a9n088 — الحزب الشيوعي الاردن (@JCommunist) March 22, 2019

كما ومن المقرر أن يعقد البرلمان الأردني جلسة خاصة يوم الثلاثاء القادم لمناقشة اتفاق الغاز.

ويذكر أن شركة "ديليك دريلينغ"، وهي شركة طاقة إسرائيلية، وشريكتها الأمريكية "نوبل إنيرجي"، قد وقعتااتفاقهما التصديري الأول عام 2016 بقيمة عشرة مليارات دولار على مدار 15 عاما لتوفير 45 مليار متر مكعب من الغاز.

وأبرمت إسرائيل مع الأردن معاهدة السلام عام 1994، لكن التقارب مع إسرائيل لا يزال أمرًا محظورًا وغير مرغوب به في الشارع الأردني والعربي بشكل عام.