  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

#غاز_العدو_احتلال: أردنيون بمظاهرة تندد باتفاقية الغاز مع إسرائيل

تاريخ النشر: 22/03/2019 - 18:50

#غاز_العدو_احتلال: أردنيون بمظاهرة تندد باتفاقية الغاز مع إسرائيل
(فيسبوك)
عرب ٤٨/ أ ب

خرج الأردنيون اليوم بعد صلاة الجمعة في مسيرة في شوارع وسط العاصمة عمان، احتجاجا على اتفاق للغاز بقيمة عشرة مليارات دولار مع الكيان الصهيوني.

كما ودعا المتظاهرون الحكومة والبرلمان أيضا إلى إلغاء معاهدة السلام المبرمة مع إسرائيل في هتافاتهم.

والجهة التي نظمت المسيرة يطلق عليها "الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني"، بمشاركة عدد من الأحزاب السياسية المعارضة لمعاهدة السلام المبرمة بين الأردن وإسرائيل عام 1994.

كما ومن المقرر أن يعقد البرلمان الأردني جلسة خاصة يوم الثلاثاء القادم لمناقشة اتفاق الغاز.

ويذكر أن شركة "ديليك دريلينغ"، وهي شركة طاقة إسرائيلية، وشريكتها الأمريكية "نوبل إنيرجي"، قد وقعتااتفاقهما التصديري الأول عام 2016 بقيمة عشرة مليارات دولار على مدار 15 عاما لتوفير 45 مليار متر مكعب من الغاز.

وأبرمت إسرائيل مع الأردن معاهدة السلام عام 1994، لكن التقارب مع إسرائيل لا يزال أمرًا محظورًا وغير مرغوب به في الشارع الأردني والعربي بشكل عام.

 

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#الأردن
#غاز العدو احتلال
#اتفاقية الغاز
#الكيان الصهيوني
#اسرائيل

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ماكرون يصعّد ضد "السترات الصفراء" ويستقدم الجيش
ماكرون يصعّد ضد "السترات الصفراء" ويستقدم الجيش

2019-03-22

صحيفة: المسؤولون الإسرائيليون والأميركيون فوجئوا بقرار ترامب
صحيفة: المسؤولون الإسرائيليون والأميركيون فوجئوا بقرار ترامب

2019-03-22

غليون يدعو لإطلاق حملة وطنية للدفاع عن عروبة الجولان المحتل
غليون يدعو لإطلاق حملة وطنية للدفاع عن عروبة الجولان المحتل

2019-03-22

الأكثر قراءة

الاحتلال يحاول طمس جريمة إعدام أحمد مناصرة

الاحتلال يحاول طمس جريمة إعدام أحمد مناصرة

2019-03-21
تقرير: خطة مصرية لرفع الحصار تشترط نزع سلاح غزة

تقرير: خطة مصرية لرفع الحصار تشترط نزع سلاح غزة

2019-03-21
ترامب: حان وقت الاعتراف الأميركي بسيادة إسرائيل على الجولان

ترامب: حان وقت الاعتراف الأميركي بسيادة إسرائيل على الجولان

2019-03-21
حالة الطقس: لطيف ودرجات الحرارة أعلى من المعدلات السنوية

حالة الطقس: لطيف ودرجات الحرارة أعلى من المعدلات السنوية

2019-03-21
مصر: 15 قتيلا ومصابا بانفجار خزان مصنع للأسمدة

مصر: 15 قتيلا ومصابا بانفجار خزان مصنع للأسمدة

2019-03-21