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رصاصة بالرأس تقتل نجل السفير الليبي بالأردن

تاريخ النشر: 27/03/2019 - 12:50

رصاصة بالرأس تقتل نجل السفير الليبي بالأردن
عمان (Pixabay)
عرب ٤٨

أعلنت الأجهزة الأمنية الأردنية اليوم الأربعاء، العثور على جثة نجل السفير الليبي في عمان، حسن محمد حسن البرغثي، داخل سيارة، بعد أن توفي جرّاء طلقة واحدة في الرأس.

ورجحت السلطات"انتحار" الشاب العشريني، بحسب مصدر خاص بوكالة "فرانس برس"، والذي رفض الكشف عن هويته.

وقال المصدر إن "الأجهزة الأمنية عثرت اليوم الأربعاء على حسن محمد حسن البرغثي داخل سيارة وهو مصاب بطلقة واحدة في الرأس من مسدسه بعد إبلاغ عائلته عن تغيبه عن المنزل ليوم واحد".

وأشار إلى أنه "تم نقل الجثة إلى المركز الوطني للطب الشرعي لتشريحها، بينما تشير التحقيقات والمؤشرات الأولية إلى حالة انتحار".

وأوضح المصدر إلى أن "البرغثي وهو نجل السفير الليبي في عمان كان يعاني من الاكتئاب، وتغيب عن منزله من أمس الثلاثاء".

ولم تعلق السفارة الليبية في عمان على الحادثة.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#عمان
#السفير الليبي
#ليبيا
#حسن محمد حسن البرغثي

من عرب 48

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