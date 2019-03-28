صحيفة: بوتفليقة تلقى العلاج بسويسرية باسم مستعار

أفادت صحيفة "لا تريبين دو جنيف" السويسرية، أن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، تلقى العلاج مؤخرا في أحد مستشفيات جنيف "باسم مستعار وتاريخ ميلاد غير حقيقي"، دون أن تعلق السلطات الجزائرية على الموضوع.

ووفقا للصحيفة، فقد تنقل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في رحلة علاجية إلى مستشفى جنيف الجامعي في الفترة ما بين 24 شباط/فبراير، و10 آذار/مارس الجاري.

وذكرت الصحيفة، أنها اطلعت على وثيقة المتابعة الطبية لبوتفليقة، والتي أظهرت أنه تلقى العلاج تحت مسمى عيسى عبد المجيد.

وأشارت أن تاريخ ميلاد الرئيس الذي قدم في الوثيقة ذاتها هو 5 تموز/ يوليو 1938، أي أقل بسنتين من تاريخ ميلاده الحقيقي.

وولد الرئيس بوتفليقة في 2 آذار/مارس 1936، وأكمل عامه الثاني والثمانين خلال تواجده بمستشفى جنيف السويسري.

واعتبرت الصحيفة أن تقديم بوتفليقة على أنه من مواليد 5 تموز/يوليو ليس مصادفة، بل لأنه يمثل تاريخ استقلال بلاده عن الاستعمار الفرنسي عام 1962.

وبشأن وضعه الصحي أوضحت الصحيفة، أنه كان يعاني من التهاب تنفسي حاد مصدره رئوي، يستدعي حصص معالجة عن طريق قناع أكسجين لتحسين تنفسه.

وعلق جزائريون على المقال في شبكات التواصل الاجتماعي، أنهم فهموا الآن رد مستشفى جنيف على اتصالاتهم خلال تواجد الرئيس بداخله، والتي كانت جلها تقول إن اسم عبد العزيز بوتفليقة غير موجود على قائمة المرضى.

وكان مستشفى جنيف تلقى آلاف المكالمات من جزائريين يطلبون معلومات عن الوضع الصحي للرئيس خلال فترته العلاجية.

وتعيش الجزائر منذ 22 شباط/ فبراير الماضي، حراكا شعبيا ومسيرات وصفت بالمليونية رفضا لاستمرار بوتفليقة في الحكم.