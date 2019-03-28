11 قتيلا بتفجير استهدف مطعما في مقديشو

عرب ٤٨ / أ ف ب

قتل 11 شخصا على الأقل وأصيب العشرات بجروح، اليوم الخميس، في انفجار عبوة ناسفة في شارع مكتظ بالعاصمة الصومالية مقديشو، بعد أقل من أسبوع على اعتداء أخر أسفر عن مقتل 11 شخصا أيضا. ولم تتبن أية جهة التفجير بعد.

وتحدث عناصر أمن وشهود عيان عن تناثر الجثث على الأرض، فيما تصاعد الدخان من موقع الانفجار في شارع مكة المكرمة في مقديشو، وهو شارع تجاري مكتظ بالمتاجر ويقع على الواجهة البحرية للمدينة. ووقع التفجير فيما كان الناس يتناولون الغداء.

وأكد مدير خدمة "أمين" للإسعاف، عبد القادر عبد الرحمن آدن، أن "حصيلة القتلى المؤكدة حتى الآن 11 شخصا بالإضافة إلى 16 جريحا"، مضيفاً أن الرقم قابل للارتفاع. وسارع المسعفون إلى المكان لنقل الجرحى إلى المستشفيات.

وقال عبد الله عثمان الذي كان قريبا من المكان إن "سيارة مفخخة انفجرت في مطعم مجاور للشارع"، متحدثا عن "كارثة حقيقية".

وارتفعت السيارات عن الأرض إثر التفجير الذي سبب أضرارا أيضا في مبان قريبة. وقال شهود إن العديد من السيارات والدراجات النارية قد تحطمت بفعل التفجير.

وأضاف عثمان "رأيت 16 شخصاً يجري حملهم من موقع التفجير، أكثر من 10 منهم كانوا قد فارقوا الحياة أصلا".

وقالت سعاد أحمد التي كانت أيضا في الموقع لدى وقوع التفجير "لا أعرف إذا كانوا مصابين أم قتلى، لكنني تمكنت من رؤية عدد من الأشخاص الممددين في الشارع بعضهم بلا حراك".

وهذا التفجير هو الأخير من سلسلة تفجيرات تضرب العاصمة الصومالية، التي تستهدفها حركة الشباب.

وقال مسؤول في جهاز الأمن الحكومي، آدن عبد القادر، إن التفجير القوي "ناجم على ما يبدو عن تفجير سيارة محملة بالمتفجرات".

لكن غالبا ما تستهدف حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة مقديشو، ويقاتل هؤلاء منذ أكثر من عقد للإطاحة بحكومة البلاد.

وكانت المجموعة انبثقت عما عرف بـ"المحاكم الإسلامية" التي كانت تسيطر على وسط الصومال وجنوبه، ويقدر عدد مسلحي الشباب ما بين خمسة آلاف وتسعة آلاف عنصر.

وأعلن التنظيم في 2010 مبايعته للقاعدة. ثم في 2011 طردت المجموعة من مقديشو على يد قوة الاتحاد الأفريقي التي قوامها 22 ألف عنصر.

لكنها لا زالت تسيطر على مناطق ريفية شاسعة تشن منها عمليات عصابات واعتداءات انتحارية بما في ذلك في العاصمة، ضد مواقع حكومية وأمنية ومدنية.

والسبت، قتل أحد عشر شخصا على الأقل بينهم نائب وزير في اعتداء نفذته حركة الشباب، واستهدف مقار حكومية في العاصمة الصومالية. وبدأ الهجوم بانفجارين في بوابات مجمع يضم وزارتي العمل والأشغال العامة.

وفي بداية آذار/مارس قتل عشرون شخصا على الأقل في اعتداء لتنظيم الشباب بمقديشو شهد محاصرة لمسلحين منهم لنحو 22 ساعة.

كما تبنى التنظيم ذاته اعتداء بسيارة مفخخة خلف أربعة قتلى وتسعة جرحى في 7 آذار/مارس قرب مطعم بالعاصمة الصومالية غير بعيد من القصر الرئاسي.