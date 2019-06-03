الخرطوم: قتيلان وجرحى في محاول فض العسكر لاعتصام المعارضة

قُتل شخصان على الأقل وأصيب عشرات آخرين في محاولة المجلس العسكري السوداني فض اعتصام المعارضة أمام مقر الجيش بالقوة، صباح اليوم الإثنين.

وقال التجمع في بيانه إنه "تجري الآن محاولة لفض الإعتصام بالقوة من قبل المجلس العسكري"، الذي ادعى أن الاعتصام الذي بدأ في السادس من نيسان/ابريل الفائت، يهدد "تماسك الدولة وأمنها الوطني" وتوعد بالتحرك "بحزم" إزاء هذا الوضع.

وأكد شهود ومحطات تلفزيون عربية أن قوات الأمن السودانية اقتحمت موقع الاعتصام في وسط الخرطوم في ساعة مبكرة من اليوم، وسط طلقات نار. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية، المرتبطة بالمعارضة، إن ما لا يقل عن شخص واحد قتل كما أصيب عدة أشخاص آخرين خلال الهجوم الذي مازال مستمرا.

وقال تجمع المهنيين السودانيين، وهو الجماعة الرئيسية في صفوف المعارضة والمنظمة للاعتصام، في بيان إنه "يقوم المجلس العسكري الانقلابي الآن بإبراز وجهه القمئ من خلال إحضاره قوات نظامية بعدد ضخم جدا لميدان الاعتصام للقيام بعملية فض ممنهج لاعتصامنا الباسل أمام القيادة العامة".

وأظهرت لقطات حية بثتها محطات تلفزيون عربية النار وهي تشتعل في خيام المعتصمين في الوقت الذي كان فيه محتجون آخرون يفرون من مكان الاعتصام.

دعا تجمع المهنيين الشعب السوداني إلى إعلان العصيان المدني الشامل لإسقاط المجلس العسكري واستكمال الثورة‎، كما وجه دعوته إلى "الشرفاء في قوات شعبنا المسلحة إلى الاضطلاع بمهامهم والتصدي لمليشيات المجلس العسكري وحماية الثوار".

وأضاف: "نتوجه بالنداء لكل المواطنين في العاصمة بتسيير المواكب الآن والاتجاه إلى ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة لدعم اعتصامنا الفتيّ ضد صلف المجلس العسكري وجنونه السلطوي". وتابع التجمع: "كما نتوجه بالنداء إلى الشرفاء في الجيش من ضباط وضباط صف وجنود بحماية المعتصمين من أي تعدٍ وانتهاك".

وأكد أن "المجلس العسكري الانقلابي يتحمل المسؤولية كاملة عن القتل والجرائم التي ترتكبها المليشيات الآن بأوامره، ونؤكد أن سيف العدالة والمحاسبة سيطاول كل عضويته، كما نحذر القوات المشاركة في إطلاق الرصاص والقتل الآن أن المحاسبة فردية ولا تسقط بالتقادم".

وكانت لجنة ميدانية شكلتها قوى الحرية والتغيير للتنسيق مع المجلس العسكري، قد أكدت في مؤتمر صحافي أمس، الأحد، أن المجلس لا ينسق مع اللجنة في كثير من الموضوعات الأمنية بما في ذلك محاولة فض الاعتصام بمنطقة قريبة بشارع النيل يوم السبت الماضي، والتي راح ضحيتها شاب واحد ونحو 11 مصاباً.

ويواصل السودانيون منذ 6 إبريل/نيسان الماضي الاعتصام في محيط قيادة الجيش، للمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية بعد إطاحة الرئيس المعزول عمر البشير.