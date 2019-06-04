السودان: ارتفاع عدد قتلى فض الاعتصام إلى 35

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية المشاركة في الاحتجاجات، فجر اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة القتلى في المجزرة التي ارتكبتها القوات السودانية بحق المتظاهرين أمام مقر القيادة العام للجيش في الخرطوم أمس الإثنين، وسط فض الاعتصام المُستمر منذ أسابيع، بالرصاص الحي.

وقالت اللجنة إنه قُتلك أكثر من 35 متظاهرا وجرح المئات خلال فض الاعتصام الذي دام طوال يوم أمس الإثنين، ليقرر المجلس العسكري على إثر ذلك إلغاء الاتفاقات السابقة مع قوى الحرية والتغيير، وتشكيل حكومة تسيير أعمال، لحين تنظيم انتخابات خلال تسعة أشهر بإشراف دولي، بحسب ما أعلن رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، فجر اليوم الثلاثاء.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان أصدرته ليلا "ارتقى قبل قليل عدد من الشهداء لا يقل عن خمس برصاص المجلس العسكري الانقلابي بمدينة الخرطوم بحري ليرتفع عدد الشهداء إلى ما يزيد عن 35 شهيدا. وجرح المئات".

وفضت القوات السودانية الاثنين الاعتصام الذي يطالب بتسليم السلطة إلى مدنيين، وانتشرت أعداد كبيرة من عناصر قوات التدخل السريع، وهي ميليشيا مدججة بالسلاح تابعة للمجلس العسكري، في الطرق الرئيسية في العاصمة.

ويعقد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء جلسةً مغلقة لمناقشة الأزمة في السودان بطلب من ألمانيا وبريطانيا، في وقت أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش استخدام قوّات الأمن السودانيّة القوّة المفرطة لفضّ الاعتصام.

وقال غوتيريش في بيان الاثنين إنّه "قلق" حيال تقارير تُفيد بأنّ قوّات الأمن فتحت النّار داخل مستشفى في الخرطوم، داعيًا إلى إجراء تحقيق مستقلّ في الوفيات الناجمة عن أعمال العنف هذه.