هجوم ثلاثي للحوثيين على مطارين وقاعدة جوية بالسعودية

نفذت جماعة الحوثي هجمات على مطارين سعوديين وقاعدة جوية بطائرات مسيرة، بحسب ما أعلن المتحدث باسم قوات الحوثيين في اليمن، اليوم الإثنين.

وذكر تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين أن الحركة شنت هجمات بطائرات مسيرة على مطاري أبها ونجران وقاعدة الملك خالد الجوية في السعودية.

وقال متحدث قوات الحوثيين "يحيى سريع" بحسب قناة المسيرة إن "سلاح الجو المسير نفذ عمليات واسعة على مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية ومطار نجران بطائرات قاصف".

وقال المتحدث العسكري باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع إن "العملية الأولى استهدفت مرابض الطائرات بلا طيار في مطار نجران، وكانت الإصابة مباشرة وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار".

أما العملية الثانية وفقا لسريع فقد "استهدفت مواقع عسكرية مهمة وحساسة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بعسير وكانت الإصابة دقيقة".

وتابع "العملية الثالثة استهدفت مرابض الطائرات وأهدافا أخرى فى مطار أبها الدولي وأصابت أهدافها بدقة عالية وتسببت فى تعطيل الملاحة الجوية فى المطار".

وقال سريع إن هذا الاستهداف يأتي "ردا على جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة".

وحتى الساعة لم يصدر أي تعليق من السعودية أو من التحالف الذي تقوده في اليمن حول ما أعلنته جماعة الحوثيين.

وكثفت جماعة الحوثي مؤخرا، هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية على أهداف سعودية، لا سيما مطاري جازان وأبها، جنوب غربي السعودية.