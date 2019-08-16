  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

مصرع 46 سودانيًّا خلال أسبوعيْن جرّاء سيول وفيضانات

تاريخ النشر: 16/08/2019 - 09:41

مصرع 46 سودانيًّا خلال أسبوعيْن جرّاء سيول وفيضانات
(الأناضول)
عرب ٤٨

لقي 46 شخصا،مصارعهم، في السودان، خلال أسبوعين، جراء سيول وفيضانات ناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة في كافة أنحاء البلاد، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وذكرت وزارة الصحة السودانية، أمس الخميس، أن "16 ولاية من أصل 18 تأثرت بالأمطار والفياضانات والسيول"، مبينةً أن "العدد الكلي للمنازل المتضررة بجميع ولايات السودان، بلغ 9 آلاف و260 منزل، فيما انهار 595 منزلا بشكل كلي، و3 آلاف و317 جزئيا".

(الأناضول)

وقال وكيل وزارة الصحة المكلف، سليمان عبد الجبار: "احتسبنا 46 شهيدا وشهيدة في كل أنحاء السودان، بينهم من انهار عليه المنزل، فيما وقع البعض في حفر، وجرفت السيول البعض الآخر".

وأكدت وسائل إعلام سودانية، نفوق نحو ألف و606 من الحيوانات، مشيرة إلى تضرر 127 مرفقا عاما، بينها مساجد ومدارس ومراكز صحية ومؤسسات عامة.

(الأناضول)

ومنذ مطلع آب/ أغسطس الجاري، تشهد معظم الولايات السودانية أمطارا وسيولا غزيرة، أدّت إلى انهيار منازل، كما أدّت إلى قطع الطريق الرئيس الرابط بين الخرطوم ومدينة الأبيض.

وأعلنت الأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر 2018، أن الأمطار الغزيرة والفيضانات أضرت بحوالي 142 ألف شخص في 14 ولاية من أصل 18 ولاية بالسودان.

وفي عام 2018، أعلنت السلطات السودانية مصرع 43 شخصا، جراء الأمطار والسيول في عدد من ولايات البلاد.


#السودان
#سيول وفيضانات
#هطول الأمطار الغزيرة

حوارات

زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا
زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا

2019-08-09

الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب
الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب

2019-08-09

مقابلة | مرعي - سروان: الأطفال الضحية الأولى لاقتلاع بدو النقب
مقابلة | مرعي - سروان: الأطفال الضحية الأولى لاقتلاع بدو النقب

2019-08-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"هواوي" تنفي اتهامها بالتجسس على المعارضين الجزائريين
"هواوي" تنفي اتهامها بالتجسس على المعارضين الجزائريين

2019-08-16

روسيا تتهم أميركا وبريطانيا بـ"زعزعة استقرار" فنزويلا
روسيا تتهم أميركا وبريطانيا بـ"زعزعة استقرار" فنزويلا

2019-08-16

الاجتماعات الإسرائيلية – الإماراتية للتنسيق وتبادل المعلومات
الاجتماعات الإسرائيلية – الإماراتية للتنسيق وتبادل المعلومات

2019-08-16

الأكثر قراءة

إسرائيل تقرر منع عضوي الكونغرس طليب وعمر من زيارة البلاد

إسرائيل تقرر منع عضوي الكونغرس طليب وعمر من زيارة البلاد

2019-08-15
الرملة: قتيل في جريمة إطلاق نار في حديقة عامة

الرملة: قتيل في جريمة إطلاق نار في حديقة عامة

2019-08-15
الرملة: مقتل سعيد الشمالي بإطلاق نار أثناء جنازة قريبه معتز

الرملة: مقتل سعيد الشمالي بإطلاق نار أثناء جنازة قريبه معتز

2019-08-15
نتنياهو يمنع طليب وعمر من زيارة البلاد

نتنياهو يمنع طليب وعمر من زيارة البلاد

2019-08-15
3 ضحايا عرب في جرائم القتل خلال العيد

3 ضحايا عرب في جرائم القتل خلال العيد

2019-08-15