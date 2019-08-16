مصرع 46 سودانيًّا خلال أسبوعيْن جرّاء سيول وفيضانات

لقي 46 شخصا،مصارعهم، في السودان، خلال أسبوعين، جراء سيول وفيضانات ناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة في كافة أنحاء البلاد، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وذكرت وزارة الصحة السودانية، أمس الخميس، أن "16 ولاية من أصل 18 تأثرت بالأمطار والفياضانات والسيول"، مبينةً أن "العدد الكلي للمنازل المتضررة بجميع ولايات السودان، بلغ 9 آلاف و260 منزل، فيما انهار 595 منزلا بشكل كلي، و3 آلاف و317 جزئيا".

(الأناضول)

وقال وكيل وزارة الصحة المكلف، سليمان عبد الجبار: "احتسبنا 46 شهيدا وشهيدة في كل أنحاء السودان، بينهم من انهار عليه المنزل، فيما وقع البعض في حفر، وجرفت السيول البعض الآخر".

وأكدت وسائل إعلام سودانية، نفوق نحو ألف و606 من الحيوانات، مشيرة إلى تضرر 127 مرفقا عاما، بينها مساجد ومدارس ومراكز صحية ومؤسسات عامة.

(الأناضول)

ومنذ مطلع آب/ أغسطس الجاري، تشهد معظم الولايات السودانية أمطارا وسيولا غزيرة، أدّت إلى انهيار منازل، كما أدّت إلى قطع الطريق الرئيس الرابط بين الخرطوم ومدينة الأبيض.

وأعلنت الأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر 2018، أن الأمطار الغزيرة والفيضانات أضرت بحوالي 142 ألف شخص في 14 ولاية من أصل 18 ولاية بالسودان.

وفي عام 2018، أعلنت السلطات السودانية مصرع 43 شخصا، جراء الأمطار والسيول في عدد من ولايات البلاد.