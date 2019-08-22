لجنة قَطَريّة تتهم السعودية بـ"إخفاء" أحد مواطنيها وابنه قسريًا

قالت اللجنة القَطَرية لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، في بيان، إنها تلقت "معلومات مؤكدة من مصادر موثوقة بشأن الاختفاء القسري للمواطن القطري، علي ناصر علي جار الله (70 عامًا) وابنه عبد الهادي (17 عامًا) في السعودية"، واللذين دخلا السعودية، بموجب تصريح عائلي، الخميس الماضي".

وذكرت اللجنة أن جار الله وابنه "اختفيا قسريًا الأحد الماضي، الساعة الواحدة ظهرًا (بالتوقيت المحلي)، في المنطقة الشرقية بالسعودية، حيث تم إلقاء القبض عليهما من قبل السلطات السعودية، وإخفاؤهما بمكان غير معلوم"، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقالت إن "السلطات السعودية انتهجت في الفترة الأخيرة سياسة الإخفاء القسري لمواطنين قطريين؛ بسبب الأزمة السياسية"، وهو ما "يخالف كافة المواثيق الدولية والإقليمية".

ودعت كلًا من المفوض السامي لحقوق الإنسان، والفريق المعني بالاختفاء القسري، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى "التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة الممنهجة ضد المواطنين القطريين"، وفق البيان.

وبذلت دول، في مقدمتها الكويت، جهودًا للوساطة بين أطراف أسوأ أزمة خليجية، منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981، لكنها لم تكلل بالنجاح لحد الآن.