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الخميس: الإعلان الرسمي عن تشكيلة الحكومة السودانية

تاريخ النشر: 04/09/2019 - 23:02

الخميس: الإعلان الرسمي عن تشكيلة الحكومة السودانية
(أ ب)
عرب ٤٨/ وكالات

أعلن مجلس السيادة في السودان، مساء الأربعاء، أنه سيتم الإعلان عن تشكيلة حكومة الفترة الانتقالية، يوم غد، الخميس، وهي أول حكومة منذ عزل عمر البشير من الرئاسة، في نيسان/ أبريل الماضي.

وخلال مؤتمر صحافي بالعاصمة الخرطوم، اكتفى المتحدث باسم مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان، بالقول إن "التشكيل الحكومي سيُعلن الخميس".

وأدى عبد الله حمدوك، في 21 آب/ أغسطس الماضي، اليمين الدستورية رئيسًا للحكومة، في بداية فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا، وتنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.

وقال القيادي في قوى التغيير، محمد ضياء الدين، في وقت سابق الأربعاء، إن "حمدوك سيعلن حكومته غدًا (الخميس) خلال مؤتمر صحافي في مقر مجلس الوزراء".

وعقب أدائه اليمين الدستورية، صرح حمدوك، بأنه سيشكل الحكومة خلال أسبوع، لكنه إعلان التشكيلة الحكومية تأجل أكثر من مرة.

وأرجع مجلس السيادة ذلك التأخير إلى الرغبة فى أن تكون الحكومة أكثر تمثيلًا لولايات السودان وللأجيال التي قامت بالثورة، إضافة إلى مقتضيات التوازن الجندري (بين الرجال والنساء).

وتسلم حمدوك، الثلاثاء الماضي، قوائم ترشيحات الوزراء المقدمة من قوى التغيير، وبلغت 49 مرشحًا ومرشحة لـ14 وزارة، و16 مرشحًا ومرشحة لـ5 مجالس وزارية متخصصة.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات متواصلة في بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

 


#السودان
#مجلس السيادة
#محمد الفكي سليمان
#حمدوك

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