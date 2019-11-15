الصفدي يوافق على رئاسة الحكومة اللبنانية المقبلة.. التحديات ضخمة

وافق وزير المالية اللبناني السابق، محمد الصفدي، على تولي رئاسة الحكومة المقبلة في حالة فوزه بتأييد القوى السياسية الأساسية، بحسب ما أعلن وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، اليوم الجمعة.

يأتي ذلك فيما شدد مصدر مُقرّب من الصفدي، على أن الأخير لن يترأس أي حكومة لا ترضي الشارع، مشيرا إلى أن المشاورات لا تزال مستمرة بهذا الخصوص، حسبا ورد في وكالة "الأناضول" التركية.

وقال المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه، إنّ اسم الصفدي، طُرِحَ لرئاسة الحكومة المُقبلة لأنّه رجل توافق، بالإضافة إلى أنّ لا أحد يستطيع أن يمسك عليه أي ملف يتعلّق بالفساد، خصوصًا وأنّه جنى ثروته في الخارج.

وأضاف المصدر أنّ الاستشارات النيابيّة هي من يحدد إن كان الصفدي سيُكلّف بتشكيل الحكومة أم لا. ولفت إلى أنّ المشاورات لا تزال مُستمرّة حتى الساعة السادسة. وشدد على أنّ الصفدي لن يترأس أي حكومة لا ترضي الناس في الشارع.

وأضاف أن "لا أحد يتخطى الدستور اللّبنانيّ، والوزير الصفدي مؤمن أنّ من بعد خطوة التكليف نذهب إلى خطوة التأليف".

ويشير الإجماع على السياسي الثري البالغ من العمر 75 عاما، والذي يرتبط بعلاقات أعمال واسعة مع السعودية، إلى إحراز تقدم صوب تشكيل حكومة جديدة في ظل أزمة اقتصادية حادة واحتجاجات شوارع أسقطت سلفه.

وقال باسيل لتلفزيون "إم تي في" إن عملية تعيين الصفدي رئيسًا للوزراء يجب أن تبدأ يوم الإثنين، ورجّح تشكيل حكومة جديدة بشكل عاجل بعد أن اتفقت جميع الأطراف الرئيسية على ضرورة التحرك بسرعة.

وقال باسيل "أؤكد أننا تواصلنا مع الوزير الصفدي، وهو وافق على تولي رئاسة الحكومة في حال حظي اسمه بموافقة القوى السياسية الأساسية المشاركة في الحكومة".

واستقال سعد الحريري من رئاسة الوزراء في 29 تشرين الأول/ أكتوبر تحت ضغط الاحتجاجات ضد النخبة السياسية الحاكمة التي المتهمة بالفساد الحكومي المتفشي، وإيقاع لبنان في أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

وأغلقت البنوك أبوابها هذا الأسبوع نتيجة إضراب الموظفين بسبب مخاوف أمنية، وفرضت البنوك قيودا على التحويلات للخارج وعمليات سحب الدولار الأميركي، فيما تئن الليرة اللبنانية رغم تثبيت سعرها تحت وطأة ضغوط في السوق غير الرسمية. وزادت بعض المتاجر أسعار السلع المستوردة في حال الدفع بالليرة.

وقالت مصادر سياسية إن التوافق على الصفدي ظهر في اجتماع في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس بين الحريري، وممثلين عن جماعة "حزب الله"، وحليفتها حركة "أمل".

وقال مصدر مطلع على تفاصيل الاجتماع إن الحريري لم يبد أي اعتراض على ترشيح الصفدي. وقال مصدر ثان، وهو شخصية بارزة قريبة من حركة أمل وحزب الله، إن الاتفاق من حيث المبدأ على ترشيح الصفدي ظهر في هذا الاجتماع.

والصفدي هو رجل أعمال بارز وعضو سابق في البرلمان عن مدينة طرابلس الشمالية. وشغل منصب وزير المالية في الفترة من 2011 إلى 2014 في عهد رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، وشغل أيضا في وقت سابق منصب وزير الاقتصاد والتجارة.

وبحسب المحاصصة الطائفية التي يستند عليها النظام السياسي في لبنان، يجب أن يكون رئيس وزراء لبنان مسلمًا سنيًا، وفقًا لنظام تقاسم السلطة الطائفي.

وتواجه الحكومة القادمة تحديات ضخمة. حيث يتعين عليها أن تفوز بالدعم المالي الدولي الذي يعتبر عنصرا مهما للغاية في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، ومواجهة التحدي المتمثل في حركة الاحتجاج على مستوى البلاد التي تريد إزاحة النخبة القديمة عن السلطة.

ومنذ بدء الاحتجاجات، تعمقت الأزمة الاقتصادية القائمة في لبنان منذ فترة طويلة، والتي تمتد جذورها لسنوات من الهدر الحكومي والفساد وسوء الإدارة.

وقال وسيط معاملات إن الدولار عُرض بسعر 1820 ليرة اليوم، وهو سعر أعلى من السعر الرسمي الذي يقدر بـ1507.5 ليرة.

وكان الحريري قد صرّح بأنه لن يعود لرئاسة الوزراء سوى في إطار حكومة وزراء متخصصين يعتقد أنها ستكون في الوضع الأمثل للفوز بالمساعدات وإنقاذ لبنان من الأزمة. ولتحقيق هذه الغاية، عقد الكثير من الاجتماعات المغلقة مع الأطراف الأخرى.

وكان "حزب الله" وحركة "أمل" يريدان عودة الحريري رئيسا للوزراء، لكن الجانبين والرئيس ميشال عون، وهو حليف لحزب الله، يطالبون بأن تتضمن الحكومة تكنوقراط وسياسيين.

وتتطلب العملية من عون، التشاور مع أعضاء البرلمان بشكل رسمي حول من يختارونه لرئاسة الوزراء. ويتعين عليه تعيين من يحصل على أكبر عدد من الأصوات. علما بأن الحريري لا يزال قائما بأعمال رئيس الوزراء في الوقت الحالي.