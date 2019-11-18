الكويت: جابر الصباح يعتذر عن إعادة تكليفه تشكيل الحكومة

اعتذر رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح، اليوم الإثنين، عن تكليفه إعادة تشكيل الحكومة، وذلك ردا على القرار الصادر عن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، يطلب منه فيه تشكيل الحكومة الجديدة، خلفا لحكومته السابقة المستقيلة.

وقال جابر الصباح، في اعتذاره عن قبول المنصب "یحول بیني وبین تنفیذ أمركم ھذا ما عجت به وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من افتراءات وادعاءات (لم يحددها) بھا شبھة مساس بذمتي (..) وھي أكاذیب لاصلة لھا بالحقیقة"، وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وأضاف "أما وقد أصبح الأمر بین یدي قضائنا العادل النزیه الذي یحظى باحترامنا وتقدیرنا جمیعا، فإنه احتراما لثقتكم الغالیة وتقدیرا لأھل الكویت الكرام أجد من الواجب علي أولا أن أثبت براءتي وبراءة ذمتي وإخلاصي في خدمة وطني، وما یستلزمه ذلك من أرفع لمقامكم الاعتذار عن ھذا التعیین راجیا تفضلكم بقبوله".

وفي وقت سابق اليوم، قرر أمير الكويت، في مرسوم أميري، إعادة تكليف جابر الصباح رئیسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشیح أعضاء الوزارة الجدیدة.

وأصدر مرسوما ثانيا يتضمن إعفاء وزيري الدفاع ناصر الصباح (النجل الأكبر للأمير) والداخلية خالد الصباح من منصبيهما.

وكان جابر الصباح تقدم باستقالة حكومته وقبلها الأمير الخميس.

وتعد الحكومة المستقيلة السابعة التي يرأسها جابر الصباح، وتشكلت في كانون الأول/ ديسمبر 2017، حيث سبق أن ترأس الحكومة للمرة الأولى، في تشرين الثاني نوفمبر 2011.

وفي سياق متصل، استقبل أمیر الكويت، بقصر بیان صباح الیوم، على التوالي رئیس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم والشیخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء الأسبق، في إطار المشاورات التقلیدیة الجاریة لتشكیل الحكومة الجدیدة، وفق كونا.