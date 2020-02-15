العراق: ترجيحات لتشكيل حكومة الأسبوع المقبل

صرّح رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، اليوم السبت، أنه سيعرض مقترحه لشكل الحكومة القادمة وتشكيلها الأسبوع المقبل.

وكلّف رئيس الجمهوريّة برهم صالح وزير الاتصالات السابق محمد العلاوي لتشكيل حكومة في مطلع شباط/ فبراير الجاري وأمامه 30 يومًا لتقديم مُقترح تشكيل الحكومة ومنحها الثقة.

وقال علاوي، في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر"، إننا "اقتربنا من تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل في إكمال كابينة وزارية مستقلة من الأكفاء والنزيهين من دون تدخل أي طرف سياسي". وأضاف أننا "سنطرح أسماء هذه الكابينة خلال الأسبوع الحالي، إن شاء الله، بعيدا عن الشائعات والتسريبات، ونأمل استجابة أعضاء مجلس النواب والتصويت عليها من أجل البدء بتنفيذ مطالب الشعب".

وتأتي مُحاولة تشكيل حكومة عراقيّة في ظلّ الاحتجاجات الشعبيّة الأخيرة، ضد الفساد والمحاصصة الطائفيّة.

وتم ترشيح علاوي بعد التوافق عليه بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس تحالف "الفتح" هادي العامري. بينما لا يحظى محمد علاوي، بتأييد الحراك الشعبي الذي ينظرُ إليه على أنه امتداد للأحزاب الحاكمة المتهمة بالفساد والتبعية.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها كانون الأول/ ديسمبر 2019، ويصرّ على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ الاحتلال الأميركي للعراق، عام 2003.