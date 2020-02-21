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الإمارات: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا 

تاريخ النشر: 21/02/2020 - 18:04

الإمارات: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا 
(أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، في بيان، اليوم الجمعة، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا الجديد المعروف بـ"كوفيد 19"، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في هذا البلد، إلى 11 حتى الآن، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وذكرت الوزارة أن الإصابتين الجديدتين هما حالتان خالطتا مواطنا صينيا أُعلن مؤخرا إصابته بالفيروس، حسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

ولفتت إلى أنها "تقوم بفحص جميع المخالطين للحالات المكتشفة لضمان عدم سريان وتفشي المرض وضمانا لسلامة المجتمع".

وأوضحت أن "الحالتين الجديدتين تعودان لشخصين أحدهما من الفلبين (34 عاما) والآخر من بنغلاديش (39 عاما) وحالتهما الصحية مستقرة".

وبهذا يرتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس القاتل في الدولة الخليجية إلى 11، تم شفاء 3 منها، وفق ما أعلنت السلطات سابقا.

وتُعد الإمارات أول دولة عربية أعلنت تسجيل إصابات بالفيروس، الذي تم اكتشافه في الصين لأول مرة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

ولاحقا، أعلنت كل من مصر ولبنان اكتشاف إصابات بالفيروس.

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#وزارة الصحة الإماراتية
#الإمارات
#فيروس كورونا
#كوفيد 19

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