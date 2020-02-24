كورونا: إصابات بالفيروس بالكويت والبحرين و12 حالة وفاة بإيران

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في إيران إلى 12 والمصابين إلى 47، حيث أغلقت دول الجوار حدودها مع طهران، فيما أعلنت الكويت، اليوم الإثنين، عن أول إصابات بالفيروس لثلاثة أشخاص عائدين من إيران بينهم سعودي، بينما سجلت البحرين للمرة الأولى كذلك إصابة أحد مواطنيها، حسبما أفادت وزارتا الصحة في الدولتين الخليجيتين.

وقالت وزارة الصحة الكويتية إن الفحوصات الأولية التي أجرت لقادمن من مدينة مشد الإيرانية "أسفرت عن وجود ثلاث حالات تحمل نتائج مؤكدة".

والحالة الأولى ي لمواطن كويتي بلغ من العمر 53 عاما، والثانية لسعودي (61 عاما)، والثالثة لغير محدد الجنسية (21 عاما).

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس لمواطن بحريني قادم من إيران، "حيث تم الاشتباه بإصابته وظهور أعراض الفيروس عليه وتم نقله فورًا للعلاج والعزل" في مركز صحي.

كما قامت السلطات باتخاذ التدابير "الضرورية لمن خالطهم المريض"، حيث تم استدعاء هؤلاء وعددهم غير معروف لتطبيق "إجراءات العزل المعتمدة عليهم".

إلى ذلك، أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها ستخضع الركاب القادمين من إيران وكوريا الجنوبية للحجر الصحي مدة 14 يوما.

وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في إيران إلى 12، وهي أعلى حصيلة خارج الصين، ما دفع الدول المجاورة إلى إغلاق حدودها مع الجمهورية الإسلامية لاحتواء الوباء.

ويزور آلاف الكويتيين والبحرينيين إيران لزيارة أماكن مقدسة، خصوصا في قم ومشهد.

وأعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية حظرا على دخول جميع السفن من إيران. كما أوقفت السلطات رحلات الطيران، باستثناء رحلات خاصة بنقل المواطنين المتواجدين في إيران.

وظهر الوباء لأول مرة في سوق لبيع الحيوانات البرية في المدينة في أواخر كانون الأول/ديسمبر وانتشر إلى سائر أنحاء الصين وإلى أكثر من 25 دولة ومنطقة حول العالم.

وازدادت حصيلة الوفيات في الصين القارية، اليوم الإثنين، إلى 2592 حالة بعدما سجلت الساعات الأربع والعشرين الماضية 150 وفاة بالفيروس، جميعها، باستثناء حالة وفاة واحدة، في مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية الأحد أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المتحور الجديد "كوفيد19" في العالم هو 78 ألفا و811 حالة.