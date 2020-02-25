السعودية: الحكم على مواطن بالإعدام وسجن 7 آخرين

عرب ٤٨ / أ ف ب

أصدر القضاء السعودي، اليوم الثلاثاء، حكمًا بالإعدام بحق مواطن وسجن لسبعة آخرين بتهم التخابر مع إيران، وفقًا لما أعلنت قناة "الإخبارية" الحكومية.

وذكرت القناة أن المحكمة حكمت على سعودي "بالقتل تعزيرا، لثبوت إدانته بخيانته لوطنه من خلال تخابره لصالح شخص من الاستخبارات الإيرانية، وتزويده إياه بمعلومات في غاية السرية".

وأصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن لسبعة سعوديين آخرين، يصل مجموعها إلى 58 عامًا وذلك "لارتباطهم مع أشخاص مشبوهين يعملون في السفارة الإيرانية".

وبحسب "الإخبارية"، فإن الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة "ابتدائي"، ولدى المتهمين حق الاستئناف خلال ثلاثين يومًا.

والعلاقات مقطوعة بين السعودية وإيران منذ عام 2016، بمبادرة من الرياض بعد أن هاجم متظاهرون سفارتها في طهران احتجاجًا على إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر باقر النمر.

وتتهم السعودية إيران باستمرار بالعمل على زعزعة أمن المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية لبلدانها.

وتصاعد التوتر في الأشهر الأخيرة بعد سلسلة من الهجمات استهدفت ناقلات نفط في الخليج ومنشآت نفطية سعودية العام الماضي.

واتهمت واشنطن والرياض، إيران بالوقوف خلف هذه الهجمات، الأمر الذي نفته طهران.