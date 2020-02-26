الإمارات دفعت السيسي لتشييع مبارك بجنازة عسكرية

أشارت مصادر مقرّبة من الدوائر الحكوميّة المصريّة، إلى أن رئاسة الجمهوريّة كانت متلعثمة في اتخاذ قرار تنظيم مراسيم جنازة عسكريّة للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، وسرعان ما اتخذت قرارها بعد اتصالات هاتفية جاءت من الإمارات حسمت الأمر وجعلت الرئيس عبد الفتاح السيسي يقرر تنظيم جنازة عسكرية.

وجاء على لسان مسؤول في الحكومة في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن "اتصالات أخرى من ملوك وأمراء في الدول العربية، ولا سيما في الخليج، تلقاها السيسي، أكدت حضور شخصيات مهمة من تلك الدول جنازة مبارك، وهو الأمر الذي سيجبر الرئيس المصري على حضور الجنازة غدًا.

ولم تعلن الرئاسة المصرية عن إعلان الحداد وتنكيس الأعلام، ويذكر أن أول نعي رسمي لمبارك جاء من قبل رئاسة الجمهورية المصرية.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان مقتضب على صفحة المتحدث الرسمي في موقع "فيسبوك"، إن "رئاسة الجمهورية تنعي ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق السيد محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية".