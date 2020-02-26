  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

الإمارات دفعت السيسي لتشييع مبارك بجنازة عسكرية

تاريخ النشر: 26/02/2020 - 00:15

الإمارات دفعت السيسي لتشييع مبارك بجنازة عسكرية
(أ ب)
عرب ٤٨

أشارت مصادر مقرّبة من الدوائر الحكوميّة المصريّة، إلى أن رئاسة الجمهوريّة كانت متلعثمة في اتخاذ قرار تنظيم مراسيم جنازة عسكريّة للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، وسرعان ما اتخذت قرارها بعد اتصالات هاتفية جاءت من الإمارات حسمت الأمر وجعلت الرئيس عبد الفتاح السيسي يقرر تنظيم جنازة عسكرية.

وجاء على لسان مسؤول في الحكومة في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن "اتصالات أخرى من ملوك وأمراء في الدول العربية، ولا سيما في الخليج، تلقاها السيسي، أكدت حضور شخصيات مهمة من تلك الدول جنازة مبارك، وهو الأمر الذي سيجبر الرئيس المصري على حضور الجنازة غدًا.

ولم تعلن الرئاسة المصرية عن إعلان الحداد وتنكيس الأعلام، ويذكر أن أول نعي رسمي لمبارك جاء من قبل رئاسة الجمهورية المصرية.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان مقتضب على صفحة المتحدث الرسمي في موقع "فيسبوك"، إن "رئاسة الجمهورية تنعي ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق السيد محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#مبارك
#وفاة
#جنازة
#عسكرية
#الإمارات
#مصادر
#مصر

حوارات

د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية
د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية

2020-02-22

د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي
د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي

2020-02-15

د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية
د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية

2020-02-08

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مجلس الأمن يمدد العقوبات الدولية المفروضة على اليمن
مجلس الأمن يمدد العقوبات الدولية المفروضة على اليمن

2020-02-25

"كورونا" يتمدد في العالم..
"كورونا" يتمدد في العالم..

2020-02-25

العراق: قتيل و17 إصابة.. استمرار الاحتجاجات رغم تفشي "كورونا"
العراق: قتيل و17 إصابة.. استمرار الاحتجاجات رغم تفشي "كورونا"

2020-02-25

الأكثر قراءة

دمشق: 6 قتلى بالغارات الإسرائيلية بينهم شهيدا الجهاد الإسلامي

دمشق: 6 قتلى بالغارات الإسرائيلية بينهم شهيدا الجهاد الإسلامي

2020-02-24
غارات للاحتلال على غزة ورشقات صاروخية باتجاه الجنوب

غارات للاحتلال على غزة ورشقات صاروخية باتجاه الجنوب

2020-02-24
كورونا: نفاد وشيك لمستلزمات الوقاية من الصيدليات

كورونا: نفاد وشيك لمستلزمات الوقاية من الصيدليات

2020-02-24
المزرعة: إصابة شخصين في جريمة إطلاق نار

المزرعة: إصابة شخصين في جريمة إطلاق نار

2020-02-24
540 ضابط طيران ضد تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة

540 ضابط طيران ضد تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة

2020-02-24