العراق: 3 قتلى في مواجهات مع قوات الأمن

ارتفعت حصيلة قتلى مواجهات أمس الثلاثاء، إلى 3 قتلى عراقيين والتي اندلعت بين القوات الأمنية والمحتجين، تأثرًا بنيران قوات الأمن، وسط العاصمة بغداد، وفق ما أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، اليوم الأربعاء.

وقال مصدر طبي عراقي، أمس الثلاثاء إن محتجين اثنين قتلا وأصيب 57 آخرون بجروح خلال مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.

وقال عضو المفوضية علي البياتي، في بيان إن "ثلاثة متظاهرين قُتلوا الثلاثاء في ‘ساحة الخيلاني‘، فيما أصيب عشرات بالذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع.

وأوضح البياتي أن "22 عنصرًا من قوى الأمن الداخلي بينهم 3 ضباط، أصيبوا بكرات حديدة أطلقت من بنادق صيد"، دون أن يحدد مصدرها.

(أ ب)

ومنذ أسابيع تشهد "ساحة الخلاني" وسط العاصمة، مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن، ما أوقع إصابات في صفوف المحتجين. ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها مطلع كانون الأول/ ديسمبر 2019، كما يرفض تكليف وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي، بتشكيل حكومة جديدة.

ويُصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.