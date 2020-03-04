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السعوديّة تحظر العمرة على المواطنين والمُقيمين بسبب كورونا

تاريخ النشر: 04/03/2020 - 15:50

السعوديّة تحظر العمرة على المواطنين والمُقيمين بسبب كورونا
(أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول

أعلنت السُلطات السعودية، اليوم الأربعاء، تعليق أداء العمرة على المواطنين والمُقيمين فيها حتى إشعار آخر، كأحد الخطوات لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقال مسؤول بوزارة الداخلية، إنه "اقتضى إيقاف العمرة مؤقتا للمواطنين والمقيمين في المملكة"، كما جاء في وكالة الأنباء السعودية. وأضاف أنه "سيتم مراجعة القرار بشكل مستمر، وإيقاف العمل به متى ما انتفت الأسباب التي دعت إليه".

وأشار إلى أن "امتداد قرار تعليق الدخول لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي موقتا، من خارج المملكة. وكذلك قرار تعليق الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يتوقّع انتشار فيروس كورونا منها خطرًا".

ولم يطرأ تغيير على قرار تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة.

وتأتي القرارات، "انطلاقا من حرص حكومة السعودية على دعم الجهود العالمية والمنظمات الدولية، وبالأخص منظمة الصحة العالمية، لوقف انتشار فيروس كورونا الجديد ومحاصرته والقضاء عليه".

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، يوم الاثنين، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" لسعودي قادم من إيران عبر البحرين.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#السعودية
#العمرة
#كورونا
#الوقاية من كورونا
#الحج

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