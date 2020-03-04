العراق تسجّل أول حالة وفاة نتيجة كورونا

عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلنت السلطات العراقية اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول حالة وفاة لرجل سبعينيّ نتيجة تأثره بفيروس كورونا، وأعلنت وزارة الصحة أنها تواصل أخذ تدابير منع انتشار الفيروس.

وقال الطبيب إياد النقشبندي، إنه "توفي رجل بالغ من العمر 70 عامًا بعد تدهور صحته اثر إصابته بفيروس كورونا". وكان الرجل وهو إمام جامع في مدينة السليمانية، يخضع لحجر صحي قبل وفاته وفقًا للمتحدث.

وتتخذ السلطات إجراءات صحية مشددة بهدف منع انتشار الوباء خصوصا في الأماكن الشيعية المقدسة التي يتوجه لها زوار إيرانيون.

وسجلت السلطات حتى الساعة، أكثر من 30 حالة مصابة بالفروس، 30 عراقيًا عائدين من إيران، وفقًا للمتحدث باسم وزارة الصحة الطبيب سيف البدر.

وحالة الوفاة هذه الأولى على مستوى العراق والبلدان العربية، حيث سجلت 13 دولة عربية حالات إصابة بالفيروس على أراضيها.

وأعلنت الوزارة أمس الثلاثاء، عن اكتشاف 32 حالة إصابة بهذا المرض في العراق، أحدها لطالب إيراني غادر العراق، البلد المجاور لإيران التي تعد أكثر البلدان تضررًا بالوباء بعد الصين.

وأصدرت الحكومة الأربعاء الماضي وسط تزايد القلق في البلاد، أمرًا بإغلاق المقاهي ودور السينما والمدارس والجامعات والأماكن العامة الأخرى حتى السابع من آذار/ مارس في محاولة لاحتواء المرض.

كما قررت اللجنة الحكومية منع سفر المواطنين إلى الصين وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وسنغافورة وإيطاليا والكويت والبحرين، بينما تحظر دخول غير العراقيين المسافرين من البحرين والكويت.

وسبق للعراق أن منع دخول الأجانب المسافرين من الجمهورية الإسلامية والصين.

ونصحت وزارة الصحة المواطنين بعدم الاقتراب من التجمعات الكبيرة، وحظرت التجمعات في الأماكن العامة لأي سبب وطلبت من الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك. وقد تشكل الخطوة ضربة للمتظاهرين المناهضين للحكومة الذين يحتشدون في بغداد وجنوبي العراق منذ تشرين الأول/ أكتوبر.