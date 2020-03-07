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الجزائر: قمع مسيرة شعبية ضد النظام واعتقال 10 ناشطين

تاريخ النشر: 07/03/2020 - 19:47

الجزائر: قمع مسيرة شعبية ضد النظام واعتقال 10 ناشطين
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

قمعت الشرطة الجزائرية، اليوم السبت، مسيرة نظمها ناشطون من الحراك الشعبي ضد النظام والذي تجاوز العام على انطلاقه، ومنعتها من الانطلاق من وسط العاصمة الجزائرية.

واستخدمت الشرطة القوة من أجل تفريق نحو 300 متظاهر بدأوا بالتجمع في شارع ديدوش مراد، وأغلبهم خرج من مسجد الرحمة المجاور بعد أداء صلاة الظهر .

وحاول المتظاهرون السير نحو ساحة البريد المركزي وهم يهتفون "دولة مدنية وليس عسكرية" إلا أن الشرطة منعتهم من التقدم في ساحة موريس أودان، ولاحقت الهاربين إلى الشوارع المجاورة.

وأوقفت الشرطة نحو عشرة أشخاص وضبطت هواتف بعض المارة الذين قاموا بتصوير عمليات التوقيف ومسحت الصور قبل أن تعيدها إليهم.

وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين فإن بين الموقوفين الناشط سمير بلعربي الذي غادر السجن قبل شهر بعدما أمضى ستة أشهر في الحبس وتمت تبرئته من تهمتي "المساس بسلامة وحدة الوطن" و"عرض منشورات تضر بالمصلحة الوطنية".

وكان ناشطون دعوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى "حراك السبت" لمواصلة التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ 55 أسبوعًا بدون انقطاع.

(أ ب)

وخرج جزائريون بالآلاف، يوم أمس الجمعة، غير آبهين بفيروس كورونا. وأعلنت وزارة الصحة رصد حالتين جديدتين، اليوم السبت، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة في الجزائر إلى 19 حالة لدى إيطالي تم نقله إلى بلده و18 جزائريًا.

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