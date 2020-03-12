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"منخفض التنين" يضرب الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة

تاريخ النشر: 12/03/2020 - 14:04

"منخفض التنين" يضرب الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة
من مصر (تويتر)
عرب ٤٨ ووكالات

في الوقت الذي يشهد الشرق الأوسط موجات انتشار فيروس كورونا، فإنه سيتعرض لمنخفض جوي قوي يعرف باسم "منخفض التنين"، خلال الأيام المقبلة، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية المصرية.

وأكد مختصون أن طقس فلسطين سيتأثر بالمنخفض، حيث سيكون الطقس اليوم الخميس غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة حتى تصبح أعلى معدلاتها بثمان درجات مئوية، ويرتفع تأثير المنخفض في ساعات المساء.

حذرت هيئة الأرصاد المصرية، من عدم استقرار في الأحوال الجوية بدء من اليوم الخميس وحتى السبت القادم، كما توقعت سقوط أمطار شديدة الغزارة تصل إلى حد السيـول عـلى سيناء ومدن خليج السويس.

كما توقعت الأرصاد المصرية أن تنشط رياح مثيرة للرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وتؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

ويذكر أن المنخفض جاء من العراق، برياح شديدة محملة بالرمال ولكن لم يكن لها تأثير قوي على المدن العراقية، ومن المتوقع أن يضرب 9 دول في الشرق الأوسط هي: مصر والأردن وسوريا وعُمان ولبنان وفلسطين وإسرائيل والعراق وتركيا.

ومع الساعات الأولى في صباح يوم الخميس، هطلت أمطار غزيرة على المدن المصرية مصحوبة بانخفاض شديد في درجات الحرارة، من المتوقع أن تزداد حدة الأمطار خلال الساعات القادمة.

أعلنت الحكومة المصرية حالة الطوارئ تحسبًا لهذا المنخفض الجوي. فقد أعلنت منح العاملين بالقطاع العام والخاص إجازة اليوم الخميس، وأعلنت تعليق الدراسة حتى يوم السبت، وناشدت المصريين البقاء في منازلهم.

ويعتبر هذا المنخفض هو أقوى المنخفضات التي تتعرض لها دول الشرق الأوسط، وهو مصنف من الدرجة الثالثة، وقد أطلق عليه النشطاء "منخفض التنين" أو "منخفض القرن".

وأما في العراق، أكدت الهيئة العامة للأحوال الجوية عدم وجود أي مخاوف من منخفض التنين عند مروه بالعراق.

وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري إن "ما سمي بمنخفض التنين سيمر بسبع دول وناجم عن التقاء منخفضين قادمين من البحر الأحمر والبحر المتوسط"، وأفاد أن "العواصف الرعدية سترافقها رياح معتدلة السرعة تستمر حتى صباح الأحد وتنحسر ليلا متسببة بتصاعد الغبار ومن ثم يعاود الطقس طبيعته صباح الاثنين".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#منخقض جوي
#التنين
#الشرق الأوسط
#الأرصاد الجوية المصرية

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