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مصر: 7 قتلى وإصابات بسبب السيول

تاريخ النشر: 13/03/2020 - 17:19

مصر: 7 قتلى وإصابات بسبب السيول
عرب ٤٨ ووكالات

أكدت السلطات المصرية اليوم الجمعة، مصرع 7 مواطنين في البلاد نتيجة سوء الأحوال الجوية وغزارة الأمطار على مختلف أنحاء البلاد، بحسب ما أكده مسؤول أمني.

وقال المسؤول إن "منطقة الزرايب الواقعة في حي 15 مايو جنوبي القاهرة شهدت مصرع خمسة أشخاص"، بعد أن جرفت الأمطار منازلهم. وأضاف المسؤول أنه "جاري انتشال جثامين أخرى".

وضربت مصر موجة طقس غير مستقرة، أمس الخميس شملت عواصف شديدة محمّلة بالأتربة وسقوط أمطار غزيرة، ما دعا الحكومة إلى تعطيل العمل والدراسة ذلك اليوم. ومن المتوقع أن تستمر هذه الموجة حتى السبت، حسب ما أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر.

كما أفاد موقع صحيفة أخبار اليوم الحكومية بمصرع شخصين "صعقا بالكهرباء"، أعلى الطريق الدائري بالقاهرة. وبدورها وجّهت وزارة التضامن الاجتماعي فرق الإغاثة والطوارئ بالهلال الأحمر المصري لعمل التدخلات اللازمة بمنطقة "الزرايب".

وأوضح بيان صدر عن الوزارة الجمعة أن "فرق الهلال الأحمر قامت بعمل الإسعافات الأولية للمصابين وتقديم خدمات إغاثية لعدد 250 أسرة من أسرّة ومراتب وبطاطين ومواد غذائية جافة".

وقررت الوزارة "صرف إعانات عاجلة لحين صرف التعويضات القانونية بقيمة ألف جنيه لكل مصاب و 5000 جنيه لأسرة المتوفى".

وأشار الباحث المصري إبراهيم من خلال تغريدة له على حسابه في "تويتر" إلى أن عدد الوفيات ربما يكون أكثر من 7، ونوّه إلى عدد الأشخاص المفقودين، ثمّ طالب بتدخل السلطات بشكلٍ حقيقي لإيجاد الحل لسكان المنطقة المتضررة من مخلّفات المنخفض الجوي.

وفي حساب مجهول الهوية على موقع "تويتر" يحمل اسم "زهرة"، أُرفق فيديو من مكان الكارثة التي تعصف بقرية الزرايب، وكتب الحساب فقرة توجّه أصابع الاتهام للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لما وصلت إليه الأوضاع.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#الزرايب
#مصر
#قتلى
#سوء طقس
#سيول
#15 مايو

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