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كورونا بلبنان: 109 إصابات جديدة وتعقيمات بمخيم برج البراجنة

تاريخ النشر: 16/03/2020 - 16:45

كورونا بلبنان: 109 إصابات جديدة وتعقيمات بمخيم برج البراجنة
رجال الأمن في لبنان يجبرون المواطنين على إخلاء الأماكن العامة (أ ب)
عرب ٤٨

أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الإثنين، تسجيل 10 إصابات بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 109 حالات.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، نقلا عن وزارة الصحة، القول، إن عدد الحالات المثبتة بفيروس كورونا في لبنان، بلغ حتى اليوم 109.

والأحد، أعلنت الصحة اللبنانية، ارتفاع مصابي الفيروس إلى 99، إثر تسجيل 6 حالات.

وفي 11 آذار/ مارس الجاري، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

رجال الأمن في لبنان يجبرون المواطنين على إخلاء الأماكن العامة (أ ب)

تعقيمات بمخيم برج البراجنة

على صلة، انطلقت في مخيم برج البراجنة جنوب لبنان، اليوم الإثنين، حملة تنظيف وتعقيم في سياق حملة مكافحة فيروس "كورونا" التي بدأت منذ بضعة أيام في مخيمات لبنان.

وشارك في الحملة، المؤسسات الأهلية الفلسطينية العاملة ضمن نطاق مخيم برج البراجنة، والفصائل الفلسطينية، ومؤسسات المجتمع المحلي والمدني، ووكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، واللجنة الشعبية، والدفاع المدني الفلسطيني، وقوى الأمن الوطني الفلسطيني، والقوة الأمنية المشتركة، وفعاليات وعدد من أهالي المخيم.

وشملت الحملة، كنس وشطف شوارع وأزقة ومداخل المخيم مع تعقيمها، وستشمل غدا أخذ حرارة كل من يدخل أو يخرج من المخيم.

وحتى عصر اليوم الإثنين، أصاب "كورونا" أكثر من 173 ألفا في 158 دولة وإقليما، توفي منهم 6 آلاف و664، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها ووقف الرحلات الجوية وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات بما فيها الصلوات الجماعية.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#لبنان
#إصابات
#فيروس كورونا
#مخيم برج البراجنة

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