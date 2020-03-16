136 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 9 دول عربية

سجّلت 9 دول عربية، مساء الأحد، ارتفاعا في عدد مصابي فيروس "كورونا" المستجد، بواقع 136 حالة جديدة، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقالت وزارة الصحة في قطر، في بيان: "هناك 64 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 401".

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 16 إصابة جديدة، ليرتفع العدد إلى 126، بينهم 26 حالة تم شفاؤها، وحالتي وفاة.

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بينما أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 15 إصابة ليرتفع العدد إلى 118.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 14 إصابة ليرتفع مجمل الحالات المؤكدة إلى 124.

فيما قالت وزارة الصحة الإماراتية، في بيان، إنه تم رصد 12 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ العدد 98 حالة.

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وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 6 إصابات بالفيروس، ليرتفع الرقم إلى 54.

وفي الأردن، أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة، نذير عبيدات، ارتفاع عدد الحالات إلى 12، عقب تسجيل 6 إصابات جديدة.

وفي تونس، أعلنت مديرة الأمراض، نصاف بن علية، الجديدة والمستجدة بوزارة الصحة، في مؤتمر صحفي ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 20، بعد تسجيل إصابتين جديدتين.

بينما أعلنت وزارة الصحة بسلطنة عمان، في بيان، تسجيل إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد إلى 22 حالة.

وحتى الأحد، أصاب الفيروس ما يزيد على 168 ألفا في 157 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 6 آلاف، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.