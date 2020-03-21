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نصرالله: لا علم لنا بوجود صفقة خلف إطلاق سراح الفاخوري

تاريخ النشر: 21/03/2020 - 00:42

نصرالله: لا علم لنا بوجود صفقة خلف إطلاق سراح الفاخوري
 الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله (أرشيفية)
عرب ٤٨ والأناضول

نفى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، الجمعة، علم حزبه بوجود صفقة خلف إطلاق سراح عامر الفاخوري، الذي كان القائد العسكري لمعتقل "الخيام"، الذي استخدمته إسرائيل لسجن الأسرى اللبنانيين، إبان احتلالها جنوبي لبنان.

وقال نصر الله، في كلمة، إن "حزب الله لا علم له بوجود صفقة، وما نعلمه هو عدم وجود صفقة"، مُشيرا إلى أنه "منذ بداية اعتقال الفاخوري منذ 6 أشهر، بدأت ضغوط أميركية قوية على الدولة اللبنانية لحل هذا الملف من أجل إطلاق سراح هذا العميل بلا قيد أو شرط".

وذكر أنه "وجُهت تهديدات مباشرة بوضع بعض الأفراد على لائحة العقوبات، وتعليق المساعدات للجيش اللبنانية، وفرض عقوبات اقتصادية ومنع دول العالم من تقديم المساعدات للدولة اللبنانية"، دون تفاصيل أكثر.

وتابع: "كل ما كان يعني الأميركيين هو أن الفاخوري مواطن أميركي حتى لو كان مجرما، ويجب إطلاق سراحه".

وأردف: "مورست العديد من الضغوط على القضاة، وهناك قضاة أصدروا قرارا بمنع السفر (بحق الفاخوري)، وهناك قضاة خضعوا وأصدروا قرار بإخلاء السبيل، والقضاء اللبناني صمد 6 أشهر بوجه التهديدات الأميركية".

وأكد: "نحن أصحاب القضية ولسنا جزءًا حياديا، ولذلك رفضنا إطلاق سراح الفاخوري، ولم نتعرض لأي ضغوط من أي فريق سياسي لبناني بهذه القضية".

وفي وقت سابق الجمعة، استدعى وزير الخارجية اللبناني، ناصيف حتي، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان، دوروثي شيا، على خلفية إخراج الفاخوري من سفارة واشنطن في بيروت.

والخميس، شكر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تصريحات إعلامية، الحكومة اللبنانية على تعاونها مع واشنطن للإفراج عن الفاخوري، مشددا على أن أولوية الحكومة الأميركية هي حماية مواطنيها، في إشارة إلى أن فاخوري يحمل جنسيتها.

والإثنين، أسقط القضاء العسكري في لبنان تهمة العمالة عن الفاخوري، الشهير باسم "جزار معتقل الخيام" الذي استخدمته إسرائيل لسجن الأسرى اللبنانيين إبان احتلالها لجنوب البلاد عام 1998.

واعتقل الأمن اللبناني الفاخوري، في 13 أيلول/ سبتمبر 2019، لدى محاولته دخول لبنان عبر مطار بيروت قادمًا من الولايات المتحدة، لاعتقاده بإمكانية سقوط حكم بسجنه 15 عامًا صدر عن محكمة عسكرية في 1998، أدانته بالعمالة لإسرائيل، وذلك لمرور 20 عامًا على الحكم.

والفاخوري هو القائد العسكري لمعتقل "الخيام"، الذي استخدمته إسرائيل لسجن الأسرى اللبنانيين، إبان احتلالها جنوبي لبنان، ثم فر إلى إسرائيل عام 2000، وحصل على هويتها.


#حزب الله
#نصر الله
#عامر الفاخوري
#إسرائيل
#الخيام
#جنوبي لبنان

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