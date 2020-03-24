إغلاق للحدود وحظر للتجول: كورونا ينتشر في العالم العربي

واصلت الدول العربية، الإثنين، تسجيل إصابات وحالات وفاة جديدة من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ما دفع معظمها لفرض إجراءات استثنائية تقيد حركة المواطنين للحد من انتشار الجائحة، فيما حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار كورونا "يتسارع".

في حين دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى وقف إطلاق نار فوري بكافة الصراعات في أنحاء العالم للتعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا. وقال: "حان الوقت لتعليق الصراعات المسلحة، والتركيز معا على المعركة الحقيقية من أجل حياتنا. الناس العالقون في الصراعات المسلحة المستعرة في أنحاء العالم، من بين الأكثر هشاشة، وهم أيضا الأكثر عرضة للمعاناة من خسائر فادحة بسبب كورونا".

وأخبر غوتيريش الصحافيين من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بأنه حان الوقت لإسكات البنادق، ووقف القصف المدفعي، وإنهاء الغارات الجوية، وإقامة ممرات للمساعدات تنقذ حياة الناس، مضيفا: "أنهوا مرض الحرب، وكافحوا المرض الذي يتفشى في عالمنا".

وأوضح غوتيريش أن المنظمة العالمية تريد ملياري دولار لمساعدة الدول الفقيرة على التصدي لفيروس كورونا، منبها أيضا إلى الحاجة إلى حزمة ضخمة ومنسقة للتعامل مع الآثار الاجتماعية والاقتصادية للوباء حول العالم.

وقال غوتيريش إن "الحزمة يجب أن تجعل الأسر... والشركات والمجتمعات قادرة على المواجهة بثبات"، وتابع "نحتاج إلى تنسيق أقوى بكثير"، مضيفا أنه كتب ذلك في رسالة إلى مجموعة العشرين وسينضم إلى اجتماع المجموعة الافتراضي المقرر بعد أيام.

الجزائر تفرض حظر التجول في العاصمة

بدورها، أعلنت الجزائر فرض حظر التجول في العاصمة من السابعة مساء وحتى السابعة صباحا وإغلاق كامل لمدينة البليدة، مركز أكبر تفش لفيروس كورونا في البلاد، بدءا من الثلاثاء ولمدة عشرة أيام.

وأعلنت الرئاسة يوم الإثنين تلك الإجراءات التي سيطبقها الجيش وقالت إن سكان البليدة سيحصلون على الغذاء وغيره من السلع الرئيسية عبر التسليم للمنازل.

يأتي ذلك فيما بيّنت المعطيات الصادر عن منظمة الصحة العالمية أن عدد المصابين في الجزائر وصل إلى 230 حالة، فيما أوضحت أن الجزائر سجلت 17 حالة وفاة فيما تماثل للشفاء من الإصابة بكورونا 65 جزائريًا.

السودان يفرض حظرا للتجول ليلا

من جانبه، قال عضو مجلس السيادة الحاكم في السودان، صديق تاور، إن بلاده ستفرض حظرا للتجول على مستوى البلاد من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا (بالتوقيت المحلي) يوميا اعتبارا من الثلاثاء للمساعدة في كبح انتشار فيروس كورونا.

وقال تاور للتلفزيون الرسمي إن السودان سيوقف أيضا رحلات الحافلات بين المدن والولايات بدءا من الخميس الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي. وأعلن السودان عن ثاني إصابة بالفيروس يوم الجمعة الماضي، وأكد وفاة شخص واحد حتى الآن.

العراق: وفاة و24 إصابة جديدة

من جهتها، أعلنت السلطات العراقية، مساء الإثنين، عن وفاة جديدة، و24 إصابة أخرى بفيروس كورونا. ليصل بذلك عدد المصابين الإجمالي 266 حالة، من بينها 23 حالة وفاة فيما تماثل 62 شخصا للشفاء.

وقالت وزارة الصحة بإقليم كردستان، إنها أجرت فحوصات لـ327 شخصا، وتبين إصابة 9 منهم، وهم 8 حالات في مدينة السليمانية وواحدة في أربيل، إضافة إلى حالة وفاة، ما يرفع عدد المصابين إلى 85، بينهم حالتا وفاة و22 تعافي.

تونس: 14 إصابة جديدة

وأعلنت الجهات الصحية في تونس، الإثنين، عن تسجيل 14 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي المصابين إلى 89.

وقررت الحكومة التونسية، تعزيز انتشار وحدات من الجيش في كامل أرجاء البلاد، لمعاضدة الجهود الأمنية في تطبيق الحجر الصحي الشامل، ضمن تدابير الوقاية من فيروس كورونا.

السعودية تفرض حظر تجول

تفرض السعودية حظر تجول في أنحاء البلاد ابتداء من يوم الاثنين بعد أن أعلنت ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بنحو الربع.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الملك سلمان أصدر أمرا بحظر التجول من الساعة السابعة مساء إلى السادسة صباحا ابتداء من مساء الإثنين ولمدة 21 يوما للحد من انتشار كورونا.

وذكر التلفزيون الرسمي أن أي شخص ينتهك الحظر سيدفع غرامة قدرها عشرة آلاف ريال (2665 دولارا) مشيرا إلى أن تكرار الانتهاك قد يفضي إلى السجن مدة تصل إلى 20 يوما.

الإمارات تعلق الرحلات الجوية

بدورها، نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن الهيئة العامة للطيران المدني قولها في بيان إنه تقرر تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الدولة لمدة أسبوعين وذلك استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسجلت الإمارات 45 إصابة جديدة لجنسيات آسيوية وعربية وغربية ليصل العدد الإجمالي لديها إلى 198 مصابا.، من بينها حالتي وفاة فيما تماثل للشفاء 41 مريضًا.

وقررت الإمارات إغلاق كافة المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضراوات واللحوم، وألزمت المطاعم بعدم استقبال الزبائن مع الاكتفاء بخدمة تسليم الطلبات والتوصيل المنزلي.

وقالت إن الإغلاق يستثني منافذ بيع المواد الغذائية والصيدليات وذلك لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم على أن يكون ساريا بعد 48 ساعة. وفي وقت لاحق قالت حكومة دبي، المركز السياحي والتجاري بالمنطقة، إنها ستغلق المنشآت الغذائية.

وحثت الإمارات الناس على أن يلزموا بيوتهم ولا يخرجوا "إلا للضرورة أو لدواعي العمل أو التجول بالسيارات الشخصية مع الالتزام بكمامة الوجه والإرشادات الصحية".

الأردن.. تمديد حظر التجول

أعلنت الأردن عن تمديد حظر التجول إلى أجل غير مسمى، مع إغلاق متاجر السوبر ماركت والمتاجر الأخرى، وقرر توصيل المستلزمات الغذائية إلى المواطنين في جميع أنحاء البلاد لمحاولة كبح انتشار فيروس كورونا.

وعلى مدى أسبوع زاد بشكل مطرد عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس، في البلد الذي يبلغ عدد سكانه عشرة ملايين نسمة، من ست حالات إلى 127 حالة دون تسجيل وفيات.

وأعلنت الحكومة أنها رتبت مع البلديات لإيصال ما يكفي من الخبز والمياه وأسطوانات الغاز والمستلزمات الطبية الأساسية في أنحاء البلاد حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأعلن الأردن حظر تجول على الصعيد الوطني يوم السبت بموجب قوانين طوارئ صارمة تمنح السلطات صلاحيات واسعة. ونشرت السلطات آلاف الجنود عند نقاط التفتيش في المدن الرئيسية للحد من الحركة، قائلة إن كثيرين من السكان تجاهلوا مناشدات سابقة بالبقاء في منازلهم.

بدوره، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إن حظر التجوال يخضع للتقييم كل 48 ساعة من قبل الأجهزة المختصة، مضيفًا أن "حظر التجوال قد يستمر لأيام أو أسابيع، لكن التجربة تُقيّم وفقًا للحاجة".

وقال وزير الداخلية سلامة حمّاد، إن "المخالف لحظر التجوال سيخضع للحجر الصحي لمدة 14 يوماً، ثم ينال عقابه. الإجراءات هدفها صالح المواطن، وحسب المعلومات فإننا نسير بالاتجاه الصحيح، ونأمل قريباً أنّ نلمس إيجابيات هذا الموضوع".

مصر تسجل 5 وفيات

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الإثنين، تسجيل 5 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 19.

وقالت الوزارة في البيان: "تم كذلك تسجيل 39 إصابة جديدة، ليرتفع عدد المصابين إلى 366 حالة، بينهم 68 حالة تم شفاؤها، و19 وفاة".

وعن الحالات الجديدة، أشارت إلى أن المصابين الجدد من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا. كما أشارت إلى أن من بين حالات الوفاة شخص هندي الجنسية.

تركيا: ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 37

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، في وقت سابق الإثنين، عن تسجيل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليرفع إجمالي الوفيات إلى 37.

وقال قوجة في تغريدة على "تويتر" إن "الوزارة أجرت 3 آلاف و672 فحصا طبيا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وأظهرت نتائج الفحوصات إصابة 293 شخصًا ليرفع عدد الإصابات في عموم البلاد إلى 1529".

إلى ذلك، أعلنت السلطات اللبنانية، ظهر يوم الإثنين، عن تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا، لبرتفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 256.

يذكر أن وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت عن ارتفاع عدد المصابين في فيروس كورونا بالبلاد بعد تسجيل حالات جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 1442، فيما سجلت الضفة الغربية المحتلة 57 إصابة بالإضافة إلى إصابتين في قطاع غزة المحاصر.

وحتى فجر الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 375 ألف شخص بالعالم، توفى 16 ألفًا و371 شخصا، بينما تعافى نحو 101 ألف شخص، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.