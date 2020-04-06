مُستجدات فيروس كورونا في دولٍ عربية

استمر تفشي فيروس كورونا بالازدياد في عدة دول عربية، والتي سجلت عديد منها، حالات وفيات وإصابات جديدو بالفيروس.

وسجلت الجزائر، اليوم الإثنين، ارتفاع إجمالي وفيات فيروس كورونا إلى 173، إثر تسجيل 21 حالة جديدة في البلاد.

وقال الناطق باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة، جمال فورار، في الإيجاز اليومي مع وسائل الإعلام حول الوضع الصحي، إنه تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، تسجيل 21 وفاة، و103 إصابة مؤكدة بالفيروس.

وأوضح أن الأرقام الجديدة ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 173 وفاة من بين 1423 إصابة، فيما استقر عدد المتعافين من الفيروس عند 90 شخصا.

ووفق المصدر نفسه، هناك 626 شخصا من بين المصابين يخضعون حاليا للعلاج بدواء "كلوروكين".

مصر تفرض حجرا على مشفى وقرية

وفي سياق ذي، قررت السلطات المحلية في مصر، الإثنين، وضع مستشفى وقرية شمال ووسط البلاد تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوما ضمن تدابير مواجهة فيروس كورونا، بحسب إعلام محلي.

وأفادت صحيفة الشروق الخاصة المحلية، أن "مديرية أمن بني سويف فرضت حجرا صحيا على قرية بني عفان، التي تبلغ عدد سكانها 5 آلاف نسمة لمنع التجمع والاختلاط والخروج والدخول منها بعد ظهور حالات إيجابية لفيروس كورونا بالقرية"، دون تحديد عدد الإصابات.

وأجرت مديرية الصحة ببني سويف، عملية رش وتعقيم وتطهير شوارع القرية والمنازل وتم عمل مسح شامل لجميع المخالطين للحالات التى جاءت نتيجة التحليل إيجابية، فيما قررت مديرية الصحة بالإسكندرية، إغلاق مستشفى دار الشفاء بالعامرية، عقب اكتشاف حالة إصابة بالفيروس، ووضعه تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وأفاد المستشفى في بيان إنه قرر "تعليق العمل لإجراء عمليات التطهير والتعقيم بالمبني كاملًا، اتساقًا مع الإجراءات الاحترازية".

والأحد، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 103 إصابات جديدة بالفيروس، وشفاء 6 ووفاة 7.

وأضافت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بكورونا حتى اليوم الأحد، هو 1173، بينهم 247 تعافوا، و78 وفاة.

الأردن يسجل سادس وفاة

جاء ذلك وفق ما أعلنه وزير الصحة الأردني، سعد جابر، خلال مؤتمر صحافي مشترك، مع متحدث الحكومة، أمجد العضايلة.

وبين جابر أن حالة الوفاة تم تسجيلها في أحد المستشفيات الخاصة بالمملكة، فيما سجلت 4 إصابات جدد لمخالطين، وشفاء 16 حالة أخرى.

من جهته، أشار العضايلة بأنه سيتم بحث السبل الممكنة لعودة الطلبة الأردنيين والمواطنين المغتربين، وفي حال تم ذلك فإنه سيتم وضع العائدين في حجر صحي.

ولمواجهة أزمة كورونا، أوعز عاهل الأردن، الملك عبد الله، لحكومته، اليوم الإثنين، بدراسة إنتاج سلع غذائية محليا، للحفاظ على "مخزون آمن" في كل الظروف وزيادة الإنتاج المحلي.

تأتي توجيهات عبد الله، في ظل أزمة فيروس كورونا، والإجراءات الحكومية لمواجهة انتشاره، والتي ترتب عليها إغلاق المعابر الحدودية رغم استمرار حركة الشحن.

ودعا العاهل الأردني خلال زيارته إلى مستودعات المؤسسة الاستهلاكية المدنية، إلى ضرورة تعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية، وضمان سلامة السلع وجودتها، كما وجه عبد الله لوضع خطة لاستمرارية التزود بالمواد الغذائية، بهدف الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للمملكة.

وأقر الأردن تفعيل قانون "الدفاع" (الطوارئ)، كما فرض "حظر تجوال" مفتوحا وكاملا، أكمل أسبوعه الثاني.

فيما أغلقت السلطات العاصمة عمان وباقي محافظات المملكة أمام حركة الدخول إليها والخروج منها، وعزلت مدينة إربد بشكل كامل.

في أعلى معدل يومي؛ الكويت تسجل 109 إصابات

وأعلنت الكويت، تسجيل 109 إصابة جديدة بكورونا، في أعلى معدل إصابات يومي، ليرتفع الإجمالي إلى 665، وفق إحصاءات رسمية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، عبد الله السند، في تصريح صحفي، إن عدد المتعافين بلغ 103 من الإجمالي، بعد تسجيل 4 حالات شفاء جديدة.

وأشار إلى أن من بين الحالات الجديدة، 8 حالات مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا وإسبانيا وأميركا. وذكر أن 561 حالة تتلقى الرعاية الطبية منها 20 في العناية المركزة بينها 7 حرجة و13 مستقرة، فيما توفيت حالة واحدة.

وحتى مساء الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و328 ألفا، توفي منهم أكثر من 73 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 277 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".