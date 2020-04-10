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63 إصابة جديدة في البحرين والعراق والسودان بفيروس كورونا

تاريخ النشر: 10/04/2020 - 00:07

63 إصابة جديدة في البحرين والعراق والسودان بفيروس كورونا
ضباط الجيش العراقي يحيون مجموعة من الأطباء والعاملين ضمن الطواقم الطبية (أ ب)
عرب ٤٨

أعلنت كل من البحرين والعراق والسودان، الخميس، تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بواقع 32 في البحرين، و30 إصابة في العراق، وإصابة واحدة في السودان.

ففي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 32 حالة إصابة بـ"كورونا" ليصل إجمالي الحالات المصابة في البلاد إلى 855.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات يشمل 6 وفيات و519 حالة تماثلت للشفاء.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 30 إصابة جديدة بالفيروس؛ ما رفع إجمالي الإصابات إلى ألف و232، من ضمنها 69 وفاة و496 حالة تعافت من المرض.

وقال المتحدث باسم الوزراة، سيف البدر، في بيان، إن "مختبرات وزارة الصحة سجلت 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا".

سيدتان عراقيتان ترتديان كمامتين للوقاية من الفيروس (أ ب)

وأشار إلى أنه "لم تسجل حالات وفاة جديدة" في البلاد.

وفي السودان، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل إصابة بكورونا ليرتفع عدد الحالات إلى 15 بالبلاد، بينها حالة وفاة.

وأفادت بأن الحالة 15 هي لسوداني في الأربعينات من العمر قادم من الإمارات ويتلقى العلاج في مركز العدل.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات المشتبهة بها بلغت 238 بجميع مراكز العزل بالبلاد.

وفي 13 آذار/ مارس الماضي، أعلن السودان أول إصابة بالفيروس لخمسيني عائد من الإمارات، وذلك بعد يوم من وفاته.

وأصاب الفيروس، حتى مساء الخميس، نحو مليون و590 ألفا في العالم، توفي منهم قرابة 95 ألفا، فيما تجاوز عدد المتعافين 353 ألفا.


#العراق
#السودان
#البحرين
#فيروس كورونا

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