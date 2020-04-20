كورونا عربيا: تمديد الحجر العام والإبقاء على المساجد مغلقة برمضان

تواصل العديد من الدول العربية فرض إجراءات مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا في الوقت الذي سجلت المزيد من الوفيات والإصابات بالفيروس، ومددت غالبية الدول الإجراءات المشددة وقررت الإبقاء على المساجد مغلقة في شهر رمضان.

وسجلت السعودية زيادة ملحوظة بعدد المصابين بفيروس كورونا، وأوصى علماؤها بصلاة التراويح لهذا العام بالمنازل، بينما قرر العراق رفع حظر التجول خلال شهر رمضان، وسط بدء الكويت عمليات إعادة مواطنيها من الخارج.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 1088 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 9362 إصابة، بينما ارتفع عدد المتوفين إلى 97 وفاة.

يأتي ذلك بينما ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هيئة كبار العلماء، وهي أعلى جهة دينية بالمملكة، تحث المسلمين في أنحاء العالم على أداء صلوات الفريضة والتراويح في منازلهم خلال شهر رمضان إذا كانت بلدانهم تطالبهم بالتباعد الاجتماعي لمكافحة فيروس كورونا.

بينما في العراق، قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية العراقية رفع حظر التجول خلال شهر رمضان، من السادسة صباحا حتى السابعة مساء، باستثناء مناطق لم تفصح عنها.

وحذرت وزارة الصحة العراقية من عودة انتشار الفيروس وفشل السيطرة عليه بسبب ذلك.

يأتي ذلك بينما أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 1539 إصابة.

في مصر تقرر الإبقاء على المساجد مغلقة خلال شهر رمضان، فيما أشارت معطيات تقرير رسمي داخلي أعدته أجهزة الدولة المصرية الأمنية والطبية بغية عرضه على لجنة إدارة أزمة وباء كورونا. فقد توقع التقرير بلوغ عدد الإصابات في البلاد ذروته خلال الأسبوع الثالث من شهر أيار/مايو المقبل، الذي سيوافق نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر.

ومن المتوقع أيضا استمرار إغلاق الشواطئ والمنتزهات، غير أنه لم يتم الاتفاق بعد على كيفية التعامل مع هذه المناسبات فيما يتعلق بالحظر والتباعد الاجتماعي، في ظل إرادة النظام الحاكم استمرار الأنشطة الإنتاجية والاقتصادية ولو على حساب صحة المواطنين.

في السودان، أعلنت وزارة الصحة فجر اليوم الإثنين، تسجيل 26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين الكلي في البلاد إلى 92 حالة.

وذكرت الوزارة على صفحتها على "فيسبوك" أنها سجلت حالتي وفاة ليرتفع مجمل حالات الوفاة إلى 12 حالة منذ تفشي الفيروس منتصف الشهر الماضي، مشيرة إلى أن الحالات والوفيات الجديدة سجلت جميعها بولاية الخرطوم، مضيفة أن المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة. وأوضحت الوزارة أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 8 حالات حتى اليوم الإثنين.

وفرضت السلطات حظر تجوال شامل داخل ولاية الخرطوم منذ يوم السبت مع منح المواطنين 7 ساعات يوميا لشراء حاجياتهم.

كما أعلنت تونس تمديد الإغلاق التام حتى 3 أيار/مايو للحد من انتشار جائحة كوفيد-19، على أن تباشر تخفيفه لاحقا في شكل تدريجي.

وقال رئيس الحكومة إلياس الفخاخ في حوار بثه التلفزيون الحكومي "قررنا التمديد في الحجر العام إلى أيار/مايو، لننطلق بعد ذلك في الحجر الموجه" لكبح تفشي فيروس كورونا.

وأضاف "نحن شبه مسيطرين على الوضعية (...) لم نخرج بعد من الأزمة"، في وقت تعمل الحكومة على إبقاء منحنى الإصابات مستقرا.

وسجلت تونس 38 وفاة بفيروس كورونا من بين 879 إصابة.