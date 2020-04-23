  2. فلسطينيات
  3. أخبار

غزة: الحكم على هارب من الحجر الصحي بالسجن ودفع غرامة

تاريخ النشر: 23/04/2020 - 14:23

غزة: الحكم على هارب من الحجر الصحي بالسجن ودفع غرامة
من شوارع مدينة غزة (أ ب)
عرب ٤٨/ الأناضول

صرحت هيئة القضاء العسكري التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن المحكمة العسكرية المركزية حكمت على مواطن لم تكشف عن هويته بالسجن لمدة 6 أشهر، ودفع غرامة مالية قدرها 700 دولار أميركي إثر هربه من مركز للحجر الصحي جنوبي القطاع، السبت الماضي.

وأوضحت الهيئة في تصريحها أن المواطن حوكم بتهمة "المضرة بصحة الإنسان من خلال عدم مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها".

ويُذكر أن الشخص المحكوم عليه عاد إلى قطاع غزة، الأسبوع الماضي، عبر معبر رفح، ونُقل مباشرةً إلى مركز للحجر الصحي الاحترازي لمدة 21 يومًا، ضمن إجراءات منه تفشي وباء كورونا المستجد، إلا أنه هرب في 18 نيسان/ أبريل، وأعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض عليه بعد عدة ساعات.


#هيئة القضاء العسكري
#فيروس كورونا
#قطاع غزة

حوارات

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا
حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا

2020-04-11

حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟
حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟

2020-04-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

نادي الأسير: "الاحتلال يمارس إرهابًا جديدًا بحق الأسرى وذويهم"
نادي الأسير: "الاحتلال يمارس إرهابًا جديدًا بحق الأسرى وذويهم"

2020-04-23

الصحة الفلسطينية: 6 إصابات جديدة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 480
الصحة الفلسطينية: 6 إصابات جديدة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 480

2020-04-23

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من الضفة ويتوغل في غزة
الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من الضفة ويتوغل في غزة

2020-04-23

الأكثر قراءة

استشهاد فلسطيني بزعم تنفيذ عملية طعن قرب القدس

استشهاد فلسطيني بزعم تنفيذ عملية طعن قرب القدس

2020-04-22
الحكومة الإسرائيلية تقرر إغلاق المتاجر ليلا في رمضان

الحكومة الإسرائيلية تقرر إغلاق المتاجر ليلا في رمضان

2020-04-22
مصرع طفل آخر في النقب دهسًا

مصرع طفل آخر في النقب دهسًا

2020-04-22
تقديرات: الكنيست لن تنجح بتعديل قوانين تسمح بتشكيل حكومة

تقديرات: الكنيست لن تنجح بتعديل قوانين تسمح بتشكيل حكومة

2020-04-22
كورونا في البلاد: إصابات جديدة في كفركنا وأم الفحم

كورونا في البلاد: إصابات جديدة في كفركنا وأم الفحم

2020-04-22