  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

3 ملايين مُصاب بكورونا حول العالم: احتجاجات على ميركل.. وجونسون يدعو للالتزام بالعزل

تاريخ النشر: 27/04/2020 - 12:56

3 ملايين مُصاب بكورونا حول العالم: احتجاجات على ميركل.. وجونسون يدعو للالتزام بالعزل
سيدتان ألمانيتان ترتديان كمامتين للوقاية (أ ب)
عرب ٤٨

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم، 3 ملايين شخص، بحسب موقع "Worldometer" المعني بإحصاء الأرقام المتعلقة بالوباء.

وأظهر الموقع وصول عدد الإصابات بالفيروس حول العالم 3 ملايين و3 آلاف و352 إصابة، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وحلت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى عالميا من حيث الإصابات بـ987 ألفا و322 حالة.

وتلتها إسبانيا بـ226 ألفا و629، وإيطاليا بـ197 ألفا و675، وفرنسا بـ162 ألفا و100، وألمانيا بـ157 ألفا و770، وبريطانيا بـ152 آلاف و840، وتركيا بـ110 آلاف و130 إصابة.

أما بالنسبة للصين التي انتشر منها الفيروس إلى العالم، فقد بلغ عدد الإصابات في برها الرئيسي 82 ألفا و830 حالة.

سيدة ألمانية، في فرانكفورت (أ ب)

تزايد الاحتجاجات حيال إستراتيجية ميركل

وبدأت انقسامات تظهر لدى الرأي العالم في ألمانيا والاحتجاجات تزداد حيال إستراتيجية المستشارة، أنجيلا ميركل، الحازمة لمكافحة الفيروس، بعد الإشادة بالطريقة التي عالجت بها حتى الآن هذه الأزمة، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وتدعو المستشارة الألمانية منذ أسابيع لتخفيف تدريجي لتدابير العزل وتنتقد نفاد صبر الألمان من القيود المفروضة منذ شهر ونصف وآثارها الاقتصادية.

ويبدو أن النهج المتبع الذي مكن ألمانيا حتى الآن من تسجيل نسبة وفيات أدنى من تلك المسجلة في الدول المجاورة مع معدل إصابات ب3,7%، يحظى بدعم غالبية في صفوف الرأي العام.

وتشهد شعبية ميركل تحسنا ملحوظا بعد أن كان كثيرون يرون قبل أشهر أنها وصلت إلى نهاية مسيرتها السياسية بسبب سياساتها المتعلقة بالهجرة.

رجال أمن ألمان (أ ب)

جونسون يدعو إلى مواصلة الالتزام بالعزل

بدوره، دعا رئيس الحكومة البريطانية، بوريس جونسون، اليوم الإثنين، مواطنيه إلى مواصلة احترام إجراءات العزل مشيرا إلى أن البلاد بدأت "بتحويل مسار" انتشار الوباء، وذلك في أول ظهور علني له منذ تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال جونسون أمام مقر الحكومة في لندن: "لقد بدأنا الآن في تحويل مسار" الانتشار. ويتعرض رئيس الحكومة لضغوط من أجل الكشف عن إستراتيجيته للخروج من إجراءات العزل المفروضة منذ أكثر من شهر في البلاد، وفق "فرانس برس".

وحتى صباح الإثنين، توفي أكثر من 207 ألفا، بسبب فيروس كورونا، فيما تعافى ما يزيد على 882 ألفا، حسب موقع "Worldometer".


#فيروس كورونا
#أميركت
#3 ملايين
#مصابي كورونا
#أنجيلا ميركل
#ئيس الحكومة البريطانية
#بوريس جونسون

حوارات

"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية
"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية

2020-04-25

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا
حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا

2020-04-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الصين ترفض التحقيق بـ"مسؤوليتها" عن تفشي كورونا وتنتقد الولايات المتحدة
الصين ترفض التحقيق بـ"مسؤوليتها" عن تفشي كورونا وتنتقد الولايات المتحدة

2020-04-27

أميركا: مقتل شرطي وجرح آخر بهجوم مسلح في لويزيانا
أميركا: مقتل شرطي وجرح آخر بهجوم مسلح في لويزيانا

2020-04-27

نيوزيلندا تعلن السيطرة على فيروس كورونا
نيوزيلندا تعلن السيطرة على فيروس كورونا

2020-04-27

الأكثر قراءة

هجمات سيبرانية تستهدف منشآت المياه والصرف الصحي الإسرائيلية

هجمات سيبرانية تستهدف منشآت المياه والصرف الصحي الإسرائيلية

2020-04-26
نتنياهو: تنفيذ الاعتراف الأميركي بضم المستوطنات خلال أشهر

نتنياهو: تنفيذ الاعتراف الأميركي بضم المستوطنات خلال أشهر

2020-04-26
بدء رفع وتعليق تدابير كورونا عالميًا... وأسبوع حاسم في أوروبا

بدء رفع وتعليق تدابير كورونا عالميًا... وأسبوع حاسم في أوروبا

2020-04-26
كورونا: 150 إصابة في دير الأسد و74 في أم الفحم و52 برهط و43 بجسر الزرقاء و42 بالطيبة

كورونا: 150 إصابة في دير الأسد و74 في أم الفحم و52 برهط و43 بجسر الزرقاء و42 بالطيبة

2020-04-26
تسهيلات على ممارسة الأنشطة الرياضية بدءًا من الخميس المقبل

تسهيلات على ممارسة الأنشطة الرياضية بدءًا من الخميس المقبل

2020-04-26