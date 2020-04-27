3 ملايين مُصاب بكورونا حول العالم: احتجاجات على ميركل.. وجونسون يدعو للالتزام بالعزل

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم، 3 ملايين شخص، بحسب موقع "Worldometer" المعني بإحصاء الأرقام المتعلقة بالوباء.

وأظهر الموقع وصول عدد الإصابات بالفيروس حول العالم 3 ملايين و3 آلاف و352 إصابة، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وحلت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى عالميا من حيث الإصابات بـ987 ألفا و322 حالة.

وتلتها إسبانيا بـ226 ألفا و629، وإيطاليا بـ197 ألفا و675، وفرنسا بـ162 ألفا و100، وألمانيا بـ157 ألفا و770، وبريطانيا بـ152 آلاف و840، وتركيا بـ110 آلاف و130 إصابة.

أما بالنسبة للصين التي انتشر منها الفيروس إلى العالم، فقد بلغ عدد الإصابات في برها الرئيسي 82 ألفا و830 حالة.

سيدة ألمانية، في فرانكفورت (أ ب)

تزايد الاحتجاجات حيال إستراتيجية ميركل

وبدأت انقسامات تظهر لدى الرأي العالم في ألمانيا والاحتجاجات تزداد حيال إستراتيجية المستشارة، أنجيلا ميركل، الحازمة لمكافحة الفيروس، بعد الإشادة بالطريقة التي عالجت بها حتى الآن هذه الأزمة، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وتدعو المستشارة الألمانية منذ أسابيع لتخفيف تدريجي لتدابير العزل وتنتقد نفاد صبر الألمان من القيود المفروضة منذ شهر ونصف وآثارها الاقتصادية.

ويبدو أن النهج المتبع الذي مكن ألمانيا حتى الآن من تسجيل نسبة وفيات أدنى من تلك المسجلة في الدول المجاورة مع معدل إصابات ب3,7%، يحظى بدعم غالبية في صفوف الرأي العام.

وتشهد شعبية ميركل تحسنا ملحوظا بعد أن كان كثيرون يرون قبل أشهر أنها وصلت إلى نهاية مسيرتها السياسية بسبب سياساتها المتعلقة بالهجرة.

رجال أمن ألمان (أ ب)

جونسون يدعو إلى مواصلة الالتزام بالعزل

بدوره، دعا رئيس الحكومة البريطانية، بوريس جونسون، اليوم الإثنين، مواطنيه إلى مواصلة احترام إجراءات العزل مشيرا إلى أن البلاد بدأت "بتحويل مسار" انتشار الوباء، وذلك في أول ظهور علني له منذ تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال جونسون أمام مقر الحكومة في لندن: "لقد بدأنا الآن في تحويل مسار" الانتشار. ويتعرض رئيس الحكومة لضغوط من أجل الكشف عن إستراتيجيته للخروج من إجراءات العزل المفروضة منذ أكثر من شهر في البلاد، وفق "فرانس برس".

وحتى صباح الإثنين، توفي أكثر من 207 ألفا، بسبب فيروس كورونا، فيما تعافى ما يزيد على 882 ألفا، حسب موقع "Worldometer".