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أخبار سارة: وزارة الحج والعمرة تعلن إعادة فتح الحرمين

تاريخ النشر: 29/04/2020 - 15:57

أخبار سارة: وزارة الحج والعمرة تعلن إعادة فتح الحرمين
(أ ب)
عرب ٤٨

صرح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس، أمس الثلاثاء، أن أياما ويرجع المصلون للحرمين.

وقال الشيخ السديس خلال فيديو بثته عدد من الحسابات الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة، إن "أياما وتنكشف الغمة عن هذه الأمة ونعود إلى الحرمين للطواف والسعي والصلاة في الروضة الشريفة والسلام على المصطفى عليه الصلاة والسلام".

وأضاف السديس إن "الأمور ستعود بإذن الله كما كانت؛ حيث إن الدولة حريصة على إيجاد البيئة السليمة والصحية"، داعيا إلى عدم التسرع في التحرر من القيود المفروضة ضمن الإجراءات الاحترازية.

من جهتها، أكدت وزارة الحج والعمرة عبر تغريدة في حسابها الرسمي على "تويتر" على عودة المصلين إلى الحرمين، بقولها إن "بإذن الله، ثم بقيادة حكومتنا الرشيدة، والتزامنا نحن بالإجراءات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة ستعود مكة ويُفتح الحرم وتعود زيارة مسجد رسول الله ﷺ للناس من شتى بقاع الأرض. مشاعر المسلمين معنا وتدعمنا من كل مكان".


#السعودية
#المسجد الحرام
#حرمين
#إعادة فتح
#فيروس كورونا

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