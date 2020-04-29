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عُمان: السطات تأمر الشركات الحكومية باستبدال العمالة الأجنبية بمواطنين

تاريخ النشر: 29/04/2020 - 23:22

عُمان: السطات تأمر الشركات الحكومية باستبدال العمالة الأجنبية بمواطنين
توضيحية (أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨

أمرت سلطنة عمان الشركات الحكومية، بتسريع عملية استبدال الموظفين الأجانب بعمانيين، لتوفير مزيد من الوظائف لمواطنيها، ولا سيّما في ظلّ تفشي وباء كورونا، والأثر الكبير الذي تركه على الاقتصاد.

وشددت سلطنة عمان، على أن استبدال الموظفين الأجانب بعمانيين، يجب أن يشمل المناصب العليا، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وأمهلت وزارة المالية شركات القطاع العام حتى تموز/ يوليو 2021، لوضع جداول زمنية لتعيين عمانيين محل الموظفين الأجانب، بما في ذلك في المناصب الإدارية.

وقالت الوزارة إنّ أعدادا كبيرة من الأجانب لا تزال تشغل مناصب إدارية في الشركات التي تديرها الدولة.

ويشكّل الأجانب أكثر من 40 في المئة من سكان عمان البالغ عددهم 4.6 ملايين نسمة، وقد ادوا دورا رئيسيا في تنمية الدولة الخليجية لعدة عقود.

ويعيش نحو 25 مليون أجنبي، معظمهم من الآسيويين، في الخليج. لكنّ المنطقة الغنية بالنفط تضررت بشدة من انخفاض أسعار الخام منذ العام 2014، وتعرضت لضربة جديدة إثر تفشي فيروس كورونا المستجدّ وتأثيره الكبير على الأسواق العالمية.

وفي مواجهة الركود الاقتصادي والانخفاض الحاد في عائدات النفط ، تحاول عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى تأمين وظائف لمواطنيها.

وتسعى دول مجلس التعاون الخليجي عمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين إلى تنويع اقتصاداتها ودمج ملايين من مواطنيها الخريجين الجدد في القوة العاملة.

وأقرت جميع دول المجلس تشريعات لمنح المواطنين الأفضلية على الأجانب في القطاعين العام والخاص.


#فيروس كورونا
#سلطنة عمان
#استبدال الموظفين الأجانب بعمانيين

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