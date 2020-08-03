  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

العراق: استهداف قاعدة عسكرية تضمّ جنودا أميركيين بصاروخي "كاتيوشا"

تاريخ النشر: 03/08/2020 - 16:52

العراق: استهداف قاعدة عسكرية تضمّ جنودا أميركيين بصاروخي "كاتيوشا"
جنود أميركيون في العراق (توضيحية من الأرشيف)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

استهدف صاروخا "كاتيوشا"، لم ينفجرا، اليوم، الإثنين، مجددا، قاعدة "التاجي" العسكرية العراقية شمال بغداد، والتي تضمّ جنودا أميركيين.

ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء، عن النقيب في الشرطة العراقية، حاتم الجابري، القول، إن "مجهولين أطلقوا صاروخين من نوع كاتيوشا على معسكر التاجي الواقع شمال بغداد".

وأوضح الجابري، أن الصاروخين "لم ينفجرا لدى سقوطهما على الأرض"، مبينا أن قوات الأمن "عثرت عليهما قرب القاعدة، دون وقوع خسائر".

وسقطت ثلاثة صواريخ داخل قاعدة "التاجي"، يوم الإثنين الماضي، وتسببت بأضرار كبيرة بإحدى الطائرات العسكرية العراقية وبمعمل للمدافع والأسلحة، وفق بيان للجيش العراقي.

وتضم قاعدة "التاجي" قوات أميركية، وقد تعرضت لهجمات صاروخية مكررة منذ مطلع العام الجاري.

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أميركي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، ولا إحصائية حديثة بشأن القوات حاليا.

وتزايدت وتيرة هذه الهجمات منذ اغتيال كل من قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بهيئة "الحشد الشعبي" العراقية، أبو مهدي المهندس، في غارة أميركية ببغداد، في 3 كانون الثاني/ يناير الماضي.

وتتهم واشنطن كتائب "حزب الله" العراقي وفصائل أخرى مقربة من إيران بالوقوف وراء الهجمات.

وإثر الهجمات الصاروخية انسحبت القوات الأميركية من 7 مواقع وقواعد عسكرية في عموم العراق على مدى الأشهر الماضية، في إطار إعادة التموضع.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#العراق
#بغداد
#قاعدة التاجي العسكرية
#بغداد
#جنود أميركيون

حوارات

حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية
حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية

2020-07-25

حوار | تداعيات كورونا الاقتصادية: العرب أول المتضررين وآخر من سيتعافى
حوار | تداعيات كورونا الاقتصادية: العرب أول المتضررين وآخر من سيتعافى

2020-07-18

حوار | لماذا بات كورونا أسرع انتشارا في المجتمع العربي؟
حوار | لماذا بات كورونا أسرع انتشارا في المجتمع العربي؟

2020-07-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كورونا: وفاة كل سبع دقائق في إيران والمغرب يسجّل أعلى حصيلة وفيات
كورونا: وفاة كل سبع دقائق في إيران والمغرب يسجّل أعلى حصيلة وفيات

2020-08-04

هل أعدمت القوات الخاصة البريطانية مدنيين في أفغانستان؟
هل أعدمت القوات الخاصة البريطانية مدنيين في أفغانستان؟

2020-08-03

منظمة الصحة العالمية: قد لا يكون هناك حل لأزمة كورونا "إطلاقا"
منظمة الصحة العالمية: قد لا يكون هناك حل لأزمة كورونا "إطلاقا"

2020-08-03

الأكثر قراءة

عشرات آلاف المتظاهرين ضدّ نتنياهو وسياسته في 270 موقعا في البلاد

عشرات آلاف المتظاهرين ضدّ نتنياهو وسياسته في 270 موقعا في البلاد

2020-08-02
بحيرة طبرية: مصرع طفل من القدس غرقًا

بحيرة طبرية: مصرع طفل من القدس غرقًا

2020-08-02
مُستجدات كورونا عالميًا؛ الصحة العالمية تتوقع جائحة

مُستجدات كورونا عالميًا؛ الصحة العالمية تتوقع جائحة "طويلة الأمد"

2020-08-02
استمرار الاحتجاجات الإسرائيليّة:

استمرار الاحتجاجات الإسرائيليّة: "على نتنياهو أن يقلق"

2020-08-02
بدء تحويل الهبات المالية اليوم: الأطفال أولا

بدء تحويل الهبات المالية اليوم: الأطفال أولا

2020-08-02