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كورونا: 83 وفاة بالعراق و4 في الكويت

تاريخ النشر: 04/08/2020 - 16:41

كورونا: 83 وفاة بالعراق و4 في الكويت
مواطنون عراقيون يقون أنفسهم من الفيروس (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلن العراق، اليوم الثلاثاء، تسجيل 83 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، فيما رصدت الكويت 4 وفيات بالفيروس، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأفادت وزارة الصحة العراقية، بتسجيل 83 وفاة و2.836 إصابة بكورونا، إضافة إلى 1.992 حالة تعافٍ من الفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 134 ألفا و722، بينها 5 آلاف و17 وفاة، و96 ألفا و103 حالات تعافٍ.

وفي الكويت، رصدت وزارة الصحة 4 وفيات و475 إصابة بكورونا، إضافة إلى 587 حالة تعافٍ من الفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 68 ألفا و774، بينها 465 وفاة، و60 ألفا و326 حالة تعافٍ.

وعالميا، تجاوز عدد مصابي كورونا، حتى ظهر اليوم، 18 مليونا و480 ألفا، توفي منهم نحو 698 ألفا، وتعافى ما يزيد على 11 مليون و705 آلاف، وفق موقع "ورلدوميتر".

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